JxCat assegura que no es produeix cap «circumstància» per facilitar la investidura de Sánchez

"No es donen les circumstàncies per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez". Això és el que ha dit, en una breu compareixença, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, després de la reunió que aquest dijous ha mantingut amb la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, on també ha participat la diputada Míriam Nogueras. La reunió forma part de la primera ronda de converses per a la investidura de Sánchez, i arriba just després del final del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, en què per última vegada s'han pogut escoltar els al·legats polítics dels presos abans de la sentència.I és que el PSOE vol posar en marxa un govern “tan aviat com sigui possible” i no descarta ja assolir-lo amb Podem. Necessita, però, l’abstenció d'alguna de les forces independentistes (ERC, JxCAT o Bildu), que han esdevingut clau en el tauler parlamentari. En el cas de JxCat, però, Borràs ha tancat la porta a qualsevol mostra de suport. "Els xecs en blanc", ha assegurat, el seu partit ja els ha "concedit" en altres ocasions, com va ser el cas de la moció de censura. I malgrat això, la situació amb Catalunya continua enquistada, amb manca de diàleg, ha lamentat, i amb tres diputats suspesos al Congrés. De moment, i malgrat que encara no hi ha data, Borràs ha assegurat que s'han emplaçat a "seguir parlant" amb els socialistes, tot i que ha deixat molt clares les línies vermelles. Segons JxCat, hi ha d'haver un gest, ja que el partit vol tenir la representativitat que els ciutadans van donar-los a les urnes i, actualment, tres dels set vots que els corresponen no es podran significar. En qualsevol cas, però, els diputats suspesos tampoc es plantegen renunciar a l'acta, ha avisat.Borràs ha destacat que la situació actual suposa una clara "vulneració dels drets de la ciutadania", així com els drets polítics dels diputats. I per tant, s'ha enrocat en la voluntat de "votar en grup", incloent, per tant, el dels membres de la cambra que actualment resten suspesos.El PSOE aspira a tenir el suport dels diputats de Podem, PNB, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria per sumar 173 escons i acostar-se a la investidura en segona volta, on caldran més 'sí' que 'no'. Els dos diputats d'Unió del Poble Navarrès (UPN) i els dos de Coalició Canària (CC) podrien haver estat clau per resoldre l'equació (la resta de grups sumats també són 173 escons), però el fet que UPN vinculi la seva abstenció a una abstenció del PSOE que li doni el govern de Navarra, i que CC negociï amb el PP el govern canari allunyen aquesta opció. Una abstenció d’ERC, JxCAT o Bildu, per contra, bolcaria la balança a favor del 'sí'.

