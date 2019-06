El Regne Unit signa l'ordre d'extradició de Julian Assange als Estats Units

El Regne Unit ha signat l'ordre d'extradició del fundador de Wikieaks, Julian Assange, als Estats Units després de la petició formal de Washington, segons ha informatEl ciberactivista s'enfronta a diversos delictes d'espionatge i de difusió de documents confidencials. Assange va ser detingut l'11 d'abril a l'ambaixada de l'Equador a Londres, però no va ser fins la setmana passada que els EUA van demanar formalment la seva extradició per poder-lo jutjar en una cort federal de Virgínia.Programador, fundador i editor de WikiLeaks, la plataforma que ha posat al descobert centenars de milers de documents confidencials, Assange va despertar l'atenció internacional el 2010, quan va filtrar documents classificats de l'exèrcit dels EUA sobre les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Entre els documents, hi havia vídeos de soldats nord-americans disparant civils des d'un helicòpter a l'Iraq, així com els diaris de guerra de l'Afganistan, missatges diplomàtics i els fitxers de Guantánamo. El Pentàgon va formar llavors un equip de 120 persones per frenar els efectes de les seves filtracions, argumentant que posaven en perill la vida de moltes persones.El novembre de 2010, Suècia va activar una ordre d'arrest internacional d'Assange. Havia estat interrogat tres mesos abans per acusacions d'agressions sexuals i violació. Assange ho va negar, i va expressar preocupació per la possibilitat de ser extradit de Suècia als Estats Units a causa del seu paper en la publicació de documents confidencials americans. Assange es va entregar a la policia britànica el 7 de desembre de 2010, i fou retingut durant deu dies abans de ser alliberat sota fiança. Després de perdre el cas sobre la seva extradició, va trencar la seva fiança i va marxar. L'Equador li va concedir asil l'agost de 2012, i des des d'aleshores fins que fou detingut, va estar reclòs a l'ambaixada equatoriana a la capital britànica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor