ERC dona el vistiplau al pacte a quatre bandes per desbancar JxCat de l'alcaldia de Figueres

L'assemblea d'ERC ha donat el vistiplau al pacte a quatre bandes per treure l'alcaldia a Jordi Masquef. La formació es va reunir ahir a la nit amb la militància, que va donar llum verd a l'acord amb el PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. Els quatre partits continuen ultimant els serrells que queden pendents i està previst que demà mateix oficialitzin el pacte, que inclouria investir la cap de llista d'Esquerra, Agnès Lladó, al ple de dissabte.Les eleccions del 26-M van donar la victòria de Junts per Figueres, amb vuit regidors, però la formació va quedar lluny de la majoria absoluta, fixada en onze. ERC en va aconseguir cinc; el PSC, quatre; Ciutadans, dos; Guanyem Figueres, un i Canviem Figueres, un altre. Els quatre partits que esperen tancar un acord en les properes hores sumen els onze necessaris per poder governar.El pacte per treure l'alcaldia a Junts per Figueres està pràcticament tancat. Després que les assemblees del PSC, Guanyem i Canviem Figueres ho ratifiquessin aquest dimarts, la militància d'ERC hi va donar ahir a la nit el vistiplau, que dona via lliure per ultimar els serrells que queden pendents.Segons ha pogut saber l'ACN, les quatres formacions estan tancant els últims detalls i la previsió és que oficialitzin l'acord demà mateix en una roda de premsa conjunta. El pacte, que va avançar Diari de Girona, contemplaria investir la cap de llista d'Esquerra, Agnès Lladó, al ple de dissabte. Els quatre partits sumen onze regidors, una àmplia majoria absoluta que portarà Junts per Figueres, la llista més votada, i Cs, amb dos regidors, a l'oposició.La llista de l'actual alcalde, Jordi Masquef, va aconseguir vuit representants però es va quedar lluny de la majoria absoluta. En un primer moment, Masquef va anunciar que exploraria totes les possibilitats, inclosa la de governar en minoria. Els dies posteriors als comicis, però, va assegurar que buscaria un govern "el més ampli possible".La primera formació amb la qual es va reunir, de fet, va ser el nou partit Canviem Figueres, peça clau en tot el procés i que, si s'hagués avingut a pactar amb Junts per Figueres, no hauria permès que l'aritmètica de les esquerres sumés.Fonts consultades per l'ACN ahir van admetre, però, que la formació es presentava com alternativa a l'actual equip de govern i que no hauria estat lògic sumar-se al seu projecte. Les mateixes fonts apunten que les converses entre els diferents partits i Junts no van generar la confiança suficient i això va propiciar que les negociacions per fer un govern alternatiu fructifiquessin.

