Torra eleva el to contra els comuns: «Vostès què volen, drets o cadires?»

El distanciament entre l'independentisme i els comuns s'accentua. La possibilitat que Ada Colau sigui reelegida com a alcaldessa de Barcelona gràcies als vots de Manuel Valls, candidat de la plataforma avalada per Ciutadans, ha encès els ànims en la sessió de control al Parlament, especialment durant l'intercanvi entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i la cap de files dels comuns a la cambra, Jéssica Albiach. "Vostès què volen, drets o cadires?", s'ha preguntat Torra, que ha apuntat que els vots de Valls són "de la casta, de l'establishment i dels poders de l'Estat".Tot ha arrencat quan Albiach ha demanat que Meritxell Budó, consellera de la Presidència des del mes d'abril, sigui "cessada" per demanar una "resposta de país" al fet que Ada Colau pugui ser alcaldessa amb els vots de Manuel Valls. "Té tot el meu suport", ha apuntat Torra, que ha indicat que Budó parla en nom "de tot el Govern". La dirigent dels comuns ha recordat que a Lleida i Tarragona s'han conformat majories alternatives per desbancar la llista més votada. "La patrimonialització de les institucions pot portar a corrupció", ha apuntat Albiach, que ha comparat les paraules de Budó amb la reacció de Marta Ferrusola quan es va conformar el tripartit."Necessitem un Govern que no parli només al 50% de la ciutadania. Necessitem aparcar el frontisme, i és impossible amb aquestes declaracions", ha apuntat la portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem. Torra ha demanat als comuns que diguin "on són" i "on se situen". "Saben el que significa el suport del senyor Valls? Saben el que significarà? El vot del senyor Valls és el vot de la casta i del Pont Aeri, de l'establishment i dels poders de l'Estat, tots posats en marxa per evitar que la llista més votada d'Ernest Maragall sigui alcalde de Barcelona. Vostès decideixen: situar-se en el bloc de la defensa dels drets i llibertats o escullen el pacte amb Ciutadans i el senyor Carrizosa", ha assenyalat el dirigent independentista."Vostès què volen, drets o cadires? On se situen, vostès? Tenen una oportunitat magnífica, no se'n vagin del bloc dels qui estem a favor dels drets i les llibertats. No haurien de malbaratar aquesta oportunitat. Acceptar els vots de Valls és fer el contrari del que els nostres companys van fer ahir al Tribunal Suprem", ha ressaltat el president de la Generalitat, visiblement molest. També ha fet constar que hi ha hagut esforços per pactar els pressupostos amb els comuns, però s'han revelat infructuosos.Posteriorment, en un altre torn de paraula, el president català ha retret a Albiach que "parlar d'excepcionalitat política i acceptar els vots del senyor Valls no és compatible" i ha afegit que "fer-ho representa blanquejar-lo". Torra ha afegit que els comuns, a Barcelona, "encara tenen 48 hores per escollir entre els vots dels qui defensen els drets i les llibertats o els vots del senyor Valls" i ha advertit a Albiach que "el que estan a punt de votar a l'Ajuntament de Barcelona els situa en una cruïlla".Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, ha demanat "unitat estratègica" a l'independentisme després del final del judici. Una proposta que Torra ha recollit -de fet, ja la va proposar ahir des de Madrid, un cop acabats els al·legats finals dels encausats- i que ha ampliat amb la demanda que la "solidaritat" amb els presos es traslladi arreu del país. "Demano alcaldes i governs independentistes, perquè ho tornarem a fer", ha assenyalat el president de la Generalitat, fent-se seves les paraules de Jordi Cuixart "Destinaré tots els meus esforços a la unitat estratègica", ha indicat el dirigent independentista, tot i que no ha concretat quina ha de ser la resposta de país a la sentència, prevista per a l'octubre. Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha assenyalat que el judici al Suprem no ha servit per provar els delictes de rebel·lió, sedició i malversació que defensen les acusacions.Alejandro Fernández, cap de files del PP, ha centrat la seva pregunta en els desnonaments, i ha demanat quines mesures "urgents" hi ha en marxa per "revertir" aquesta situació. Torra ha apuntat que en el mandat de Carles Puigdemont ja es van impulsar "mesures importantíssimes", i ha destacat la lluita -per ara, sense resultats concrets, segons Fernández- contra l'increment dels preus del lloguer. "Han posat sobre la taula mesures que no tenen cap repercussió", ha apuntat Fernández, en referència al decret del lloguer aprovat durant la campanya electoral."La tendència ha estat la de disminució dels desnonaments", ha apuntat Torra. "Es van evitar més de 4.000 execucions, i més de 27.000 en les últims cinc anys. Més de deu al dia", ha apuntat el dirigent independentista, que també ha subratllat els ajuts a les famílies. "Hem fet més de 2.000 operacions de mediació, i s'ha arribat a una solució acordada en més de 700 casos", ha insistit el president. "De 50 milions que es van invertir el 2012 en inversió en el sector, ara n'hi ha més de 130", ha indicat.

