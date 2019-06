Colau deixa clar a les bases que vol pactar amb el PSC per retenir l'alcaldia

"No hem de renunciar a governar si tenim tres vots regalats que no hem anat a buscar"

O un pacte amb el PSC amb Ada Colau d'alcaldessa que requeriria els vots de Manuel Valls per prosperar o bé un acord de govern amb ERC en el qual Ernest Maragall seria l'alcalde. Aquesta és la pregunta que hauran de respondre les bases dels comuns en la consulta que s'activarà aquest dijous al matí i que es tancarà aquest divendres a les cinc de la tarda . Són els 10.000 militants els que tindran ara la paraula, però Colau ja ha determinat que la seva preferència és un acord amb Jaume Collboni perquè és l'opció que li permetria seguir sent alcaldessa."Veiem millor la proposta de fer un acord amb el PSC", ha verbalitzat Colau durant la roda de premsa per detallar la consulta. La líder dels comuns ha argumentat que l'elecció urgent que s'ha de resoldre és sobre l'alcaldia i que han arribat a la conclusió que tenir-la és "clau". Per això la direcció del partit demana a les bases que avalin l'aliança amb els socialistes. De fet, tot i que sotmeten a deliberació també una eventual entesa amb ERC, l'alcaldessa en funcions ha especificat que aquesta no és "l'opció desitjada"."Per a nosaltres la decisió és sobre l'alcaldia. L'alcaldia és rellevant i determinant per impulsar les polítiques que volem", ha subratllat Colau. En tot cas, ha admès que l'acord amb els socialistes no és "suficient" i que caldrien els tres vots de la candidatura de Manuel Valls. Ha explicat que és una situació que no els "agrada" i que els ha fet debatre i "dubtar molt" a nivell intern, però que finalment han arribat a la conclusió que no volen "renunciar a a governar per mantenir una agenda de canvi".Colau ha insistit que els vots de Valls són "regalats" i que ni els han acordat ni els han anat a buscar, amb la qual cosa, ha insistit, el seu posicionament tant en l'eix ideològic com en l'eix nacional "no es mourà ni un mil·límetre". L'alcaldessa en funcions ha insistit que, malgrat governar amb el PSC, seguiran defensant la llibertat dels presos i la fi de la judicialització de la política. "No hem de renunciar a governar si tenim tres vots regalats que no hem anat a buscar", ha resumit.La líder dels comuns ha insistit que no pensa canviar el seu posicionament en l'eix nacional i que no està d'acord amb fer cap "cordó sanitari antiindependentista" com demana Manuel Valls. La decisió, per exemple, de tornar a penjar el llaç groc a l'Ajuntament, se sotmetrà a la junta de portaveus com ja es va fer mesos enrere i que, si s'aprova per majoria, es tornarà a col·locar al balcó del consistori encara que s'hi oposin els seus socis de govern.La líder dels comuns ha seguit defensant que la millor opció hagués estat un govern tripartit i que han mantingut converses tant amb el PSC com amb ERC amb la finalitat de fer-lo possible. Aquesta opció, però, ha quedat enterrada pels "vetos creuats" que, assegura, les dues formacions han estat incapaces d'aixecar. Tot i això, Maragall ha ofert fins a dues vegades seure a parlar amb Collboni i aquest ha rebutjat la proposta. Malgrat tot, Colau assegura que les converses a dues bandes han estat "positives" i que ha servit perquè socialistes i republicans hagin "mogut" el seu posicionament reconeixent que, de cara al futur, s'haurà d'establir un diàleg. "Estem una mica més a prop de superar la política de blocs i la proposta del tripartit no sembla tan lluny com fa tres setmanes", ha dit Colau.

