Topada entre el Govern i Cs pel tercer grau d'Oriol Pujol

Enganxada entre la consellera de Justícia Ester Capella i la diputada de Ciutadans Lorena Roldán al ple del Parlament de Catalunya pel tercer grau d'Oriol Pujol. Roldán ha acusat el govern català de "no tenir respecte per les resolucions judicials" i de no tenir intenció d'acatar l'auto de la jutge de vigilància penitenciària que revoca el tercer grau a l'exdiputat de Convergència.La diputada de Ciutadans ha acusat Capella d'incomplir la llei penitenciària per haver concedit el tercer grau després de menys de dos mesos de presó: "Ens volen fer creure que en només 55 dies s'ha rehabilitat màgicament després d'anys de delinquir", ha assegurat Roldán. I ha titllat Capella "d'indecent" per "posar al carrer l'hereu de la banda del 3%".Capella ha assegurat que el Govern i tots els treballadors públics del Departament de Justícia compleixen la llei penitenciària. I ha recordat a Roldán que la Llei orgànica general penitenciària 1/79, la primera aprovada després del règim franquista, parla de "reinserció i ressocialització i de la defensa dels drets de les persones privades de llibertat". En aquest sentit, la consellera ha explicat que la Junta de Tractament Penitenciari és qui ha de fer la observació de tots els casos i ho ha de fer en el termini màxim de dos mesos. Capella ha insistit que "les institucions penitenciàries tenen com a fi l'educació i la reinserció dels penats".El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha respost una altra pregunta de la diputada de Ciutadans Munia Fernández-Jordán, que ha acusat el Govern de "no fer res contra la corrupció o d'encobrir-la perquè els amics no vagin a la presó", referint-se novament a Oriol Pujol. Bosch ha advertit que si Ciutadans té qualsevol indici d'il·legalitat que vagi a la fiscalia i ha enviat un missatge clar: "Lliçons de Ciutadans sobre corrupció, no. Perquè ja no sé si és còmic o tragicòmic. Vostès són especialistes en anar de bracet del partit d'Europa més corrupte, el PP, donant-li suport a tot arreu", ha apuntat el conseller.A més, Bosch ha afirmat que si Ciutadans no té cap cas de corrupció a Catalunya és "perquè no governa enlloc" i li ha recordat diversos casos de corrupció en què membres de la formació que lidera Albert Rivera s'han vist implicats en presumptes irregularitats. Així, ha citat el cas Cazorla, a Andalusia, i el cas Enredadera, a Castella i Lleó. "Prou d'escampar porqueria i recullin la seva", ha conclòs el conseller.

