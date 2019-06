Buch defensa la nova àrea de seguretat de Presidència davant les crítiques del PSC

Els Mossos d'Esquadra segueixen estan al centre del debat polític. Una setmana després del canvi al capdavant del cos -el quart des de l'aplicació del 155- i de la posada en marxa de la nova àrea de seguretat institucional a Presidència , la sessió de control al Parlament ha estat l'escenari d'un intercanvi dialèctic entre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i Carles Castillo, diputat del PSC. Buch ha defensat la "renovació" al capdavant dels Mossos - ara el comissari en cap és Eduard Sallent - i també el nou organisme de seguretat al voltant de Quim Torra, que ha homologat a àrees existents en altres països.És el cas d'Espanya, on Buch ha recordat que hi ha responsables de seguretat específics per als presidents. "Ens està dient, senyor Castillo, que hi ha ciutadans espanyols de primera i catalans de segona?", ha reflexionat el conseller d'Interior. En les últimes setmanes ja han arrencat les proves per formar part de la nova àrea, que ha generat crítiques de l'oposició, que hi ha vist una "guàrdia pretoriana" per a Torra.Castillo ha assegurat que la situació general dels Mossos és "trista", perquè si no s'injecten diners al cos s'acabarà "ensorrant". "La plantilla veu com en zones extenses els carrers estan abandonats", ha assenyalat el diputat del PSC, que ha acusat Interior de "maltractar" els policies que patrullen a nivell laboral mentre es paguen "76.000 euros anuals" a assessors que serveixen al costat de Carles Puigdemont. "Que es pensen que som rucs? Quina explicació hi ha per crear una unitat opaca en la selecció de personal?", s'ha preguntat Castillo, que ha criticat la "politització" dels Mossos."Canviant de comissari en cap cada dos per tres, no aniria malament una mica de respecte", ha assenyalat el diputat del PSC. Buch, davant les crítiques, ha assegurat que el govern espanyol no està ajudant la Generalitat a disposar de més recursos per a la policia catalana. "I el ministre és del seu partit", ha assenyalat el conseller en referència a Fernando Grande-Marlaska, titular d'Interior amb Pedro Sánchez.

