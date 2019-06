ÀUDIO Així sona la veu que atribueixen a Frida Kahlo

Dolça i serena. Així és la veu que atribueixen a Frida Kahlo. Mèxic ha fet públic l'únic testimoni sonor de la coneguda artista, emblema del feminisme i del comunisme. Es tracta d'una gravació radiofònica inèdita del 1949, quan Kahlo tenia 42 anys. L'artista llegeix un text escrit per ella mateixa sobre el seu marit Diego Rivera.Frida Kahlo és una de les artistes mexicanes més conegudes arran de les seves obres que han atret mirades d'arreu del món. La seva vida va ser prolífica però no molt llarga, marcada pels seus problemes de salut i per un tràgic accident de trànsit. Va inspirar-se de diferents estils com el realisme, el surrealisme i el simbolisme. Frida va plasmar la cultura autòctona, apreciant els valors estètics de l'art popular de Mèxic, demostrant en la seva pintura un sentit dramàtic i violent.El treball de Kahlo ha estat celebrat internacionalment com a emblemàtic de les tradicions nacionals i indígenes de Mèxic i per les feministes pel que es considera com la seva representació inflexible de l'experiència i la forma femenines.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor