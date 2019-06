L'exdiputat del PPC Fernando Sánchez Costa optarà a presidir Societat Civil Catalana

L'exdiputat del PPC al Parlament Fernando Sánchez Costa optarà a la presidència de Societat Civil Catalana a l'assemblea que l'entitat celebrarà el proper 26 de juny. Fonts coneixedores han explicat a l'ACN que l'ara director d'estudis de Societat Civil Catalana presentarà candidatura a substituir Josep Ramon Bosch, que ahir dimecres va anunciar en una roda de premsa que deixarà el càrrec a la propera assemblea.De moment, l'exdiputat popular no compta amb cap rival que hagi anunciat la seva intenció de presidir Societat Civil Catalana. Sánchez Costa no és l'únic membre del PPC que hi ha a la cúpula de l'entitat, ja que la diputada al Parlament Esperanza García també forma part de la junta directiva.Segons ha avançat aquest dijous La Vanguardia, Sánchez Costa ja ha informat els líders de Cs, Carlos Carrizosa; del PSC, Miquel Iceta, i del PPC, Alejandro Fernández, sobre les seves intencions, i no hauria de tenir problemes per resultar elegit. El diari afirma que el candidat vol incorporar veus dels tres partits a la nova direcció i impulsar relacions amb el col·lectiu juvenil contrari a la independència de Catalunya S'ha Acabat!

