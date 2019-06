La CUP planteja un acord amb ERC i l'ajuda del PSC per treure JxCat de l'alcaldia de Tàrrega

Tàrrega 2019 Totes les dades Cens total: 10.963 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.138 65,11% Abstencions: 3.825 34,89% Vots nuls: 36 0,50% Vots en blanc: 118 1,66% Partit Vots % Regidors

La CUP de Tàrrega ha anunciat que han posat "fil a l'agulla" per consensuar un programa de govern amb ERC-MES a l'Ajuntament de la capital de l'Urgell. La formació va aconseguir tres regidors el passat 26-M mentre que els republicans en van obtenir cinc i la suma no els dona la majoria absoluta necessària, per la qual cosa han demanat al PSC, que en va obtenir dos que no "bloquegi" un possible acord de "canvi progressista" al consistori.Si aquest pacte prospera el proper dissabte podria deixar fora del govern municipal JxCat, que amb l'actual alcaldessa en funcions, Rosa Maria Perelló, va obtenir set regidors a les municipals. Si finalment els socialistes no avalen un govern d'ERC i la CUP, Perelló podrà governar amb minoria la propera legislatura.Els cupaires han valorat els resultats del 26-M i consideren que la ciutadania ha fet una aposta perquè les forces progressistes puguin sumar i fer govern. És per això que han començat a consensuar un programa de govern amb ERC-MES, que deixaria fora el PSC però que en canvi necessita dels seus vots per tirar endavant.La CUP assegura que ha constatat que s'està utilitzant l'Ajuntament de Tàrrega com a "moneda de canvi" pel "control" del Consell Comarcal de l'Urgell. Davant d'això, insisteixen que no és l'hora de partidismes ni d'interessos personals i demanen que tothom estigui a l'altura de la situació. És per això que insisteixen al PSC de Tàrrega a no bloquejar una possibilitat de canvi que hi ha a la ciutat.La CUP ha felicitat JxCat pels seus resultats a les eleccions, que la situen com a força més votada, però han rebutjat l'oferiment que els van fer per formar govern. En aquest sentit, els anticapitalistes reiteren el seu "compromís" amb la gent de la ciutat de Tàrrega i reafirmen la seva "lluita per la República Catalana i la feina municipalista de base".

