​Iglesias celebra l'acord al País Valencià i diu que per a Podem «això és el que significa un govern de cooperació»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha celebrat aquest dimecres les “bones notícies” que li arriben del País Valencià, on el PSPV, Compromís i Unides Podem han assolit un principi d’acord de repartiment del govern per reeditar el "pacte del Botànic” i situar Ximo Puig de nou a la presidència.L’entesa implica que el PSPV gestionarà sis conselleries, Compromís quatre i Podem dues. Segons Iglesias “això és el que per a nosaltres significa fer un govern de cooperació i plural que encari en mandat de la ciutadania valenciana”.Iglesias defineix d’aquesta manera el terme "govern de cooperació" que es va comprometre a impulsar aquest dimarts durant la seva reunió amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, un terme que cap dels dos va voler concretar si implicava necessàriament un executiu de coalició o no.

