Tot per Terrassa i ERC-MES presenten avui un acord «de compromís amb la ciutat i la seva gent»

Ja és oficial. L'acord de govern enter Tot per Terrassa i ERC-MES es farà públic aquest dijous al vespre en un acte a partir de les 19 hores a la plaça Rector Homs. Les Esglésies de Sant Pere ha estat l'escenari escollit per les dues formacions per presentar les principals línies estratègiques de ciutat pels pròxims quatre anys.L'acord és "un compromís amb la ciutat i la seva gent", un "projecte de canvi" per "impulsar-se des de l’estabilitat i la confiança polítiques progressistes i democràtiques en benefici de tota la ciutadania de Terrassa", informen els partits en la convocatòria de premsa.Un pacte de govern que arriba dos dies abans del ple d'investidura que farà Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, després de dues setmanes de reunions a través d'una comissió negociadora.Tot per Terrassa ha aprovat per unanimitat el document amb la formació republicana, en una assemblea aquest dimecres al vespre i ERC-MES ho va fer dimarts. Així doncs, després de quaranta anys de governs socialistes, aquest dissabte la ciutat iniciarà una nova etapa. Ara bé, el nou cartipàs municipal per conèixer quines carteres ocuparan cada una de les persones del futur govern es farà a principis de la setmana vinent, amb el ple constituït.

