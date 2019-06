Per què ha fracassat el Doctor Music?

La proposta artística era pobra i indeterminada, i ho era igual a Escalarre que a Montmeló. La ubicació geogràfica no ha influït en el fracàs del festival

Amb un model menys ambiciós, el festival hauria pogut reunir milers de persones, però no reunia les expectatives per aguantar tot un cap de setmana

Després d'anuncis grandiloqüents que apel·laven als records dels històrics festivals d'Escalarre, el Doctor Music ha acabat per plegar veles i cancel·lar el seu proclamat retorn . El director del certamen, Neo Sala, assegura que el fet d'haver hagut de replantejar el festival per problemes en la ubicació original, al Pallars Sobirà , ha llastat l'esdeveniment, però la raó principal que ha motivat la suspensió tindria un argument que s'explica en base al cartell presentat.Segons Jordi Garrigós, periodista i crític musical, els organitzadors del Doctor Music "no han sabut crear una proposta artística que cridés suficientment l'atenció del gran públic" atès que "la majoria dels grups anunciats ja han passat els seus millors moments". En aquest context, Garrigós considera que la situació geogràfica del festival no ha influït en la cancel·lació: "La proposta artística era pobra i indeterminada, i ho era igual a Escalarre que a Montmeló". El periodista recorda que el festival de la vaca havia arribat a portar cantants com David Bowie, Lou Reed i REM, un bagatge històric que posa en evidència que el cartell actual complia poc amb les expectatives.El Doctor Music estava programat per ser un festival de tres dies, del 12 al 14 de juliol, tot un cap de setmana que els promotors pensaven gestionar amb milers de persones al Sobirà. Sala assegura que el canvi d'ubicació ha provocat el retorn del 80% dels abonaments i que aquest ha estat un escull insalvable per poder seguir endavant amb els concerts.En opinió de Garrigós, si s'hagués plantejat un model "menys ambiciós" potser hauria estat possible reunir milers de persones per escoltar grups com Parquet Courts, The Good The Bad and The Queen o Rosalía, però allargar a tres dies un festival amb poc reclam ha acabat per ensorrar-lo.Una suspensió com aquesta no és habitual en el circuit dels festivals que es fan a Catalunya. El volum de diners que es mouen i el blindatge en els contractes dels grups i cantants fan que els certàmens acabin per celebrar-se encara que sigui un fracàs de públic. Les clàusules contractuals aboquen a haver de pagar caixets, per la qual cosa s'acaba considerant millor que es realitzin les actuacions i que els diners que es facin d'entrades (encara que sigui poc) sempre seran més que zero. El Doctor Music no rebrà ni un euro del públic, i ja ha anunciat que els diners pagats es retornaran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor