Els votants de Colau es decanten per un pacte amb Maragall, segons dues enquestes

Els votants des comuns prefereixen un acord amb ERC a l'Ajuntament de Barcelona més que no pas amb el PSC. Això és el que es desprèn de dues enquestes publicades aquest dimecres a la nit -una a Público i l'altra a Crónica global -, just el dia que Ada Colau ha fet el pas per pactar amb Jaume Collboni i aconseguir revalidar l'alcaldia gràcies als vots de Manuel Valls. Uns vots que, tal com va avançar NacióDigital, tenen condicions i no són gratuïts. La primera enquesta apunta que, sense majoria absoluta, els votants de Colau prefereixen un pacte amb Maragall (20,7%) més que no pas amb Collboni (18,8%). En el cas dels votants d'ERC, prefereixen un govern en solitari del seu partit o un pacte amb Barcelona en Comú (26,3). Un possible acord amb el PSC només el contempla un 1,6% dels electors republicans. Per altra banda, els socialistes prefereixen un acord bipartit amb Colau en un 25,2% mentre que un pacte amb ERC només té el suport de l'1,1% dels votants.L'enquesta de Crónica global va en una línia similar. Els votants dels comuns es decanten majoritàriament per un acord amb ERC (39,8%) mentre que un pacte de Colau amb Collboni té el suport del 24,3% dels votants. Tanmateix, l'acord que pot fer revalidar l'alcaldia a Ada Colau -Barcelon en Comú, PSC i tres regidors de Manuel Valls- només té el suport del 4,9% dels votants dels comuns. Més força té l'opció ja descartada del tripartit (Barcelona en Comú, ERC i PSC), amb un 14,9% dels votants favorables.L'enquesta de Público consta de 800 entrevistes que es van fer entre el 8 i l'11 de juny, en plenes negociacions, mentre que la de Crónica global consta de 600 entrevistes que es van fer del 5 al 8 del mateix mes.

