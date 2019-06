Foment reclama una rebaixa d'impostos per competir en igualtat de condicions amb Madrid

Foment del Treball ha reclamat al govern espanyol una fiscalitat més competitiva i atraure "inversions i talent" a Catalunya. L'entitat patronal ha subratllat que Catalunya ha de ser una potència econòmica a nivell europeu i per això cal competir en igualtat de condicions amb Madrid, que juga amb avantatge per l'efecte capitalitat i aposta per atraure inversions amb una política fiscal competitiva.Foment ha demanat al govern espanyol la supressió de l'impost del patrimoni, que considera "extraordinari i confiscatori", i que "no existeix en cap altre país del món". Ho ha fet en la presentació de l'estudi "Per una fiscalitat competitiva", que ha fet aquest dijous el president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre. L'organització empresarial ha destacat que l'impost es troba bonificat al 100% en algunes comunitats autònomes, com és el cas de Madrid. Segons Foment, l'impost del patrimoni té un efecte redistributiu molt petit (el 0,03%), però distorsiona l'activitat econòmica.La patronal catalana vol evitar l'acusació de propugnar una política fiscal que suposi una pèrdua d'ingressos i reclama la reducció de l'economia submergida del 25% al 15% del PIB. Una rebaixa de deu punts, amb un pla estratègic a quatre anys, produiria a partir del quart any un major ingrés per a l'Estat de fins a 40.000 milions d'euros anuals. El volum de recaptació a l'estat espanyol és inferior al de la major part dels grans països de la UE, i la causa principal és l'elevada activitat de l'economia submergida. Sánchez Llibre ha insistit en la necessitat que el govern de l'Estat reconegui, per primer cop, que existeix una elevada economia submergida.Valentí Pich, president de la Comissió d'Economia de Foment, ha afirmat que la política fiscal no és l'únic instrument per atraure talent i garantir el creixement, però és un estri important. Per això Foment reclama també la rebaixa dels tipus marginals de l'IRPF a Catalunya, tant per les rendes altes (48%) com per les baixes (21,5%). Es dona el cas que Catalunya té els tipus més elevats de totes les comunitats. La patronal demana situar els tipus en el nivell de les autonomies més dinàmiques (amb el 18,5% i el 43,5%).L'organització empresarial assenyala que Catalunya és la comunitat amb més tributs, un total de divuit i considera que això és fruit de les necessitats financeres de la Generalitat. Malgrat el nombre de tributs, la recaptació només és superior en un punt a la mitjana d'autonomies. "No fem una crítica a la política econòmica de la Generalitat", ha afirmat Sánchez Llibre, que ha recordat que Foment defensa un nou model de finançament.Pel que fa a l'impost de societats, que és del 25%, Foment proposa un tipus més reduït del 15% per a petites i mitjanes empreses i per als beneficis no distribuïts.L'economista Salvador Guillermo ha resumit les reivindicacions de Foment dient que "es vol que els rics de Catalunya paguin com els rics de Madrid, però que els pobres paguin menys del que paguen aquí". "Volem -ha dit Guillermo- que Barcelona sigui la Manchester del sud en economia digital".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor