L'assemblea d'ERC Manresa aprova «cedir» l'alcaldia durant un any a Valentí Junyent

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

L'assemblea d'Esquerra Manresa ha validat aquest dimecres a la tarda per àmplia majoria —amb prop del 80% dels vots— la proposta, realitzada per l'executiva, de "cedir" l'alcaldia durant un any a Valentí Junyent, el candidat de Junts per Manresa, i que Marc Aloy sigui alcalde els altres tres anys.Amb la votació, l'assemblea faculta l'equip negociador a tancar un acord que, a banda de l'alcaldia, inclogui una proposta global en termes de distribució de les responsabilitats de govern, així com de la seva configuració i del seu funcionament.La proposta ha estat exposada pel candidat Marc Aloy, que ha explicat que naixia de la necessitat de poder superar una situació de bloqueig de l'alcaldia amb les negociacions amb Junts per Manresa. Tot i així, ara és Junts per Catalunya qui ha de donar resposta a aquest oferiment dels republicans.Per a Esquerra, es tracta d'un "gest de responsabilitat" de cara a poder confeccionar un equip de govern fort, amb 16 regidors i regidores, "que sigui capaç de tirar endavant, des del primer dia, els reptes i les polítiques socials que requereix Manresa, així com polítiques de caràcter nacional".Després d'un debat "molt participat i serè" que ha durat més de dues hores, l'assemblea ha valorat "posar per davant el projecte de ciutat i el bé comú", i ha acceptat la proposta, feta per Aloy, per tal de poder arribar a aquest acord.Amb aquest pas, Esquerra espera "desencallar les negociacions pensant en clau de futur, teixint complicitats des del primer dia i pensant també en la cohesió del nou equip de govern, que tindrà moltes cares noves", ha explicat Aloy.Després de la votació, Aloy ha agraït la feina feta per tot l'equip de campanya i el grup municipal i ha assegurat que "aquesta decisió ens reforça com a formació política", fent referència a l'assemblearisme del partit.

