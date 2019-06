Miquel Pueyo serà investit alcalde de Lleida sense tenir tancat un acord de govern

Lleida 2019 Totes les dades Cens total: 93.313 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 56.608 60,66% Abstencions: 36.707 39,34% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 393 0,70% Partit Vots % Regidors

Miquel Pueyo es convertirà aquest dissabte en el nou alcalde de Lleida, però haurà de continuar negociant un acord de govern. Fonts consultades per aquest diari apunten que serà en els dies següents a la investidura, quan es comenci a debatre el cartipàs municipal, que es podrà tancar una entesa per a la governabilitat de la ciutat, que encara manté l'interrogant si serà amb dues o tres formacions.El Comú de Lleida, Junts per Catalunya i ERC han acostat posicions en els darrers dies en relació als programes electorals, encara que el pacte tripartit s'intueix llunyà ateses les diferències que mantenen comuns i convergents, que han intentat buscar punts d'acord en les trobades fetes fins ara.El que sí està fixada és la posició dels tres grups respecte a la investidura. Miquel Pueyo rebrà els 15 vots que sumen els tres partits, una majoria absoluta que el farà paer en cap a la primera votació. Comuns i republicans segellaran un acord d'investidura , i s'espera que ERC faci el mateix amb la formació que lidera Toni Postius.

