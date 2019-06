Les bases dels comuns validaran l'entesa amb el PSC per fer Colau alcaldessa

Barcelona en Comú ha decidit fer una última consulta a la militància per validar l'entesa amb el PSC que permetrà a Ada Colau continuar sent alcaldessa. Les bases, que ja van promoure la candidatura de Colau, podran votar aquest dijous i divendres sobre la via dels pactes per retenir l'alcaldia de la capital catalana. La mateixa Colau explicarà els detalls de la consulta en una compareixença de premsa aquest dijous.La decisió d'activar la consulta s'ha pres després que la direcció de Barcelona en Comú hagi donat per enterrat el tripartit que, des d'un principi, s'havia demostrat inviable per les incompatibilitats d'ERC i PSC. Ja en el comunicat que havia fet públic aquesta tarda, la formació de Colau es decantava per un acord amb els socialistes: "S'ha constatat que el PSC està disposat a sumar per la investidura d'Ada Colau, en canvi, ERC ha manifestat que continua presentant a la investidura al seu candidat". Tot plegat, mentre els de Jaume Collboni ja han convocat un consell de federació extraordinari aquest dijous per explicitar el vot a l'alcaldessa en funcions.Aquest dimecres, els comuns s'han tornat a reunir tant amb ERC -amb qui les converses “no avancen”, segons fonts coneixedores de la trobada- i també amb els socialistes, amb qui Colau ja prepara el terreny per esbossar un govern. El que no especifica el partit de Colau en el comunicat d'aquest dimecres és que la majoria necessària per a la investidura depèn dels vots de Manuel Valls.

