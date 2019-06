L'independentisme s'uneix per reclamar que l'autodeterminació és un dret

"Llibertat: l'autodeterminació és un dret" ha estat el lema del manifest de la concentració unitària que les entitats i els partits independentistes han convocat a la Plaça de Catalunya de Barcelona aquest dimecres al vespre coincidint amb l'últim dia del judici de l'1-O al Tribunal Suprem . Aquest ha estat un dels epicentres de la mobilització, que s'ha estès a diferents punts de Catalunya.Els crits d'unitat han estat constants entre els centenars de persones que han omplert la plaça i també han exigit amb insistència l'absolució i la llibertat immediata dels presos polítics catalans. Els representats de diverses entitats de la societat civil han llegit un text unitari que ha denunciat que el judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem ha estat un "escarni i un atemptat a la democràcia i als drets civils i polítics"."No podem esperar més: necessitem una estratègia unitària. Davant la repressió, tots els demòcrates junts. Només així aturarem la repressió i farem respectar el dret a l'autodeterminació", ha reclamat el manifest unitari que han llegit entre d'altres la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie, la vicepresidenta d'Òmnium Clàudia Pujol, l'exdiputat de la CUP David Fernández, l'activista Tamara Carrasco o la germana de l'expresident Carles Puigdemont, Montse Puigdemont.A través d'aquest manifest, les entitats ha destacat que després de "52 setmanes de judici, les acusacions no han estat capaces de posar damunt la taula ni una sola prova de la suposada violència que es va viure a Catalunya la tardor del 2017", i han afirmat que no ho han fet, perquè "mai hi ha hagut violència a Catalunya". "L'estat espanyol no vol justícia, vol venjança", han afegit.Els partits i les entitats sobiranistes han destacat que "l'estat espanyol no vol justícia, sinó venjaça" i després de recordar que "convocar un referèndum no és delicte" han exigit l'anulació del judici: "Volen criminalitzar la dissidència i atemorir tot aquell que no només cregui que la independència és la millor opció, sinó que també la vulgui aconseguir mitjançant procediments democràtics i pacífics", han apuntat.La mobilització arriba després que els presos polítics i la resta de processats en el marc del judici de l'1-O hagi tingut l'última paraula al Tribunal Suprem. Les intervencions han tingut un marcat caràcter polític i tots els acusats han instat l'Estat a no intentar resoldre el conflicte polític català per la via judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor