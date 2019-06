Les famílies de l'escola Entença de Barcelona, disposades a denunciar l'Ajuntament

El conflicte entre la comunitat educativa de l'escola Entença de Barcelona i l'Ajuntament de la capital catalana continua. Les famílies dels alumnes del centre han decidit estudiar les vies legals per garantir que "no es continuïn vulnerant de manera sistemàtica" els drets dels infants.L'escola no té cap ubicació definitiva i s'havia de traslladar el curs que ve als jardins Marcos Redondo. Finalment, però, continuarà un any més al recinte de l'Escola Industrial, al costat d'una subestació elèctrica. Una circumstància que, segons les famílies, suposa una "amenaça real" per a la salut dels alumnes.L'Ajuntament justifica l'ajornament del trasllat per "dificultats tècniques" relacionades amb les canalitzacions subterrànies d'aigua. L'explicació no convenç les famílies, que a més argumenten que l'ajornament del trasllat converteix en "irregular" el procés de preinscripció al centre, ja que les famílies havien matriculat els seus fills donant per fet que l'escola canviaria d'emplaçament.Les famílies ja van protagonitzar una tancada a l'Ajuntament al març per reclamar una ubicació definitiva per al centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor