Marchena abaixa la persiana... i la premsa internacional segueix sense entendre res

Tot i que el tribunal que presideix Marchena i les acusacions hi passen de puntetes, hi ha un fet evident que fa que tot el judici, inclús ara que ja ha acabat , es vegi com una anomalia a l'exterior: el principal líder polític del govern i del moviment polític que va tirar endavant la suposada rebel·lió, Carles Puigdemont, no només no és a la sala del Tribunal Suprem sinó que ni tan sols és part del procés, perquè la justícia espanyola va renunciar a perseguir-lo.

"Carles Puigdemont , l’home que va liderar Catalunya durant l’aposta fallida per la independència en 2017, és el principal absent en el judici de Madrid", explica el portal France24, que afegeix que "amb la seva recent elecció com a membre del Parlament Europeu, és encara més difícil d’ignorar".

El diari Liberatión titula en el mateix sentit que Puigdemont és "el gran absent" del judici, i després de detallar l’activitat de l’expresident en el seu exili belga explica que "ni les crítiques ni els mesos d’atenció posada en els seus col·legues sota judici no han eclipsat Puigdemont".



The Washington Post

Tornant al judici que ha quedat vist per sentència, el diari nord-americà The Washington Post ofereix als seus lectors un article on relata que "no s’espera un veredicte en mesos, però sigui quin sigui el resultat, pot establir el curs del moviment secessionista català i el to de la política estatal espanyola durant els anys que vindran".



Euronews

La versió italiana del portal de notícies Euronews també explica que "al Tribuna Suprem de Madrid, els advocats de la defensa han procedit a llegir els al·legats finals". El judici als líders independentistes és una de les notícies internacionals més destacades per al diari francès Le Croix, que relata que aquest dimecres acabava un procés on "els fets constitutius d’una rebel·lió i el grau de violència utilitzats són els principals punts de contrast".



RTÉ

A Irlanda, el portal informatiu de la radiotelevisió pública RTÉ també destaca la contradicció principal de les acusacions: "La gran controvèrsia és que 9 del 12 líders catalans han estats acusats de rebel·lió, que segons les lleis espanyoles implica un aixecament violent contra l'Estat. Per justificar-ho, els fiscals apunten a les «agressions» que haurien patit els policies que van intentar aturar el referèndum de l’1 d’octubre".

El judici també ha despertat l’interès periodístic fora d’Europa. El Manila Standard informa que "més enllà d’un procés molt seguit al Tribunal Suprem, el judici ha tornat a posar el focus en figures clau de l’independentisme català, alguns dels quals fa més d’un any i mig que són rere els barrots".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor