Marchena atorga cinc minuts a les famílies per acomiadar-se dels presos al final del judici

El gest ha estat excepcional, però és que el moment també ho ha estat. Després que el judici de l'1-O hagi quedat vist per sentència -paraules que ha expressat amb exactitud el president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena-, aquest mateix tribunal ha permès que les famílies poguessin veure's per última vegada aquest dimecres amb els presos polítics.Ha estat just després del final del judici, passades les 19.00 hores, moments abans que diverses furgones de la Policia Nacional retornin els líders independentistes a les presons de Soto del Real i Alcalá Meco. Habitualment, Marchena només permet que els familiars s'hi puguin reunir un moment durant el recés del migdia, però no al final de les sessions de la tarda. Aquesta vegada, però, la situació ha estat excepcional i, per tant, la decisió del president del tribunal, també.Entre passadissos, les famílies han coincidit en descriure una sensació agredolça. Es tracta, explicaven a, d'un sentiment de "vertigen" sobre els fets que s'hauran de succeir a partir d'ara. Els al·legats finals dels acusats, en què tots ells han fet ús del dret d'última paraula , han estat contundents, però també especialment emotius, sobretot quan alguns dels presos han fet referències a les famílies. Les llàgrimes, tot i que modestes, s'han deixat veure a dins de la sala entre el públic i algun advocat defensor, i això no ha deixat indiferent.La sensació, asseguren els familiars, és d'actual incertesa, sobretot pel fet que molts dels lletrats tornaran a demanar la llibertat dels polítics i líders civils empresonats a partir de demà mateix. I és que ara, les preguntes flueixen entre si finalment els acusats podran tornar -en llibertat condicional- a casa, o si simplement seran traslladats de nou a presons catalanes i continuarà el seu empresonament preventiu. De moment, però, cal gestionar un dia carregat d'emocions, i poder-les compartir ni que sigui durant uns minuts entre família, consideren, ha estat important.

