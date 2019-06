En marxa les concentracions contra la repressió judicial

Des de les vuit de la tarda estan en marxa les concentracions que les entitats i partits independentistes han convocat coincidint amb l'últim dia del judici de l'1-O al Tribunal Suprem . Amb el lema "Llibertat, l'autodeterminació és un dret" s'ha cridat a la mobilització en diferents punts de Catalunya. Un dels epicentres és la plaça de Catalunya de Barcelona.El manifest de les concentracions, amb el nom "Llibertat: l'autodetermoinació és un dret", es recorda el procés als presos catalans en "un judici que hem denunciat des del primer dia", i es precisa que, el dia que aquest ha quedat "vist per a sentència", es constata com un "escarni a la democràcia i als drets polítics"La mobilització arriba després que els presos polítics i la resta de processats en el marc del judici de l'1-O hagi tingut l'última paraula al Tribunal Suprem. Les intervencions han tingut un marcat caràcter polític i tots els acusats han instat l'Estat a no intentar resoldre el conflicte polític català per la via judicial.

