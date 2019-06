Torra fa una crida a la «unitat estratègica» per respondre a la sentència

🔴 Declaració institucional del President Torra (12.06.19) https://t.co/bqMnqeflim — Govern. Generalitat (@govern) June 12, 2019

"Ara és l'hora de la unitat estratègica". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a "recuperar el fil de la històrica" per recuperar "un horitzó i un rumb" comú per fer front a la sentència de l'1-O. Torra ha volgut apel·lar a tots els ciutadans i la resta d'actors de l'independentisme, i ha apuntat que no es pot "malgastar" el camí recorregut: "El procés d'independència va començar el 2010 amb una sentència i ara pot culminar amb una sentència", ha avisat.En una compareixença des del Centre Cultural Blanquerna, el president fet una declaració institucional "colpit" després de les últimes declaracions dels presos al Suprem. Ha reivindicat l'1-O com l'acte de desobediència civil més important d'Europa i ha ressaltat que el resultat d'aquella votació va ser un "sí" a la independència. En aquest sentit, ha dit que la sentència del Suprem serà un missatge als més de dos milions de persones que van votar en el referèndum.En la declaració, Torra ha combinat el català, el castellà i l'anglès. Ha El president ha denunciat que l'Estat no només vol jutjar els líders independentistes, sinó també "l'anhel democràtic de llibertat de tot un poble". En aquest sentit, Torra s'ha compromès a denunciar arreu la repressió i la vulneració de drets. Ha apel·lat a instàncies internacionals i ha recordat la resolució de l'ONU, que reclamava la llibertat dels presos, i la sentència de Schleswig Holstein, que negava la violència a Catalunya durant la tardor del 2017.El president ha demanat als “demòcrates d’Espanya” que “escoltin les veus de dignitat” dels presos, i ha promès que seguirà treballant per la independència de Catalunya. Ara –ha dit- “no ens podem permetre malbaratar el camí recorregut. Jo no ho permetré. Ara és l’hora del país”. En aquesta línia, s'ha fet seves les paraules de Jordi Cuixart: "Ho tornarem a fer".

Declaració de Torra l'últim dia del judici by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor