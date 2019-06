«No hi ha prou presons per tancar l'anhel de llibertat d'un poble»: els 12 al·legats finals al Suprem

Punt i final al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. La causa contra l'independentisme, vista per a sentència. Els acusats han tingut l'oportunitat de tornar a parlar aprofitant els seus darrers torns de paraula. Podeu recuperar, a continuació, els 12 al·legats finals dels líders independentistes.



VÍDEO Junqueras reclama retornar el cas català al «terreny del diàleg» en l'última paraula al Suprem. L'exvicepresident insisteix que cal apostar per la "negociació" en una intervenció curta davant del tribunal:

. L'exconseller d'Exteriors assegura que "l'odi" no porta enlloc i fa gala de la dignitat de més de dos milions de catalans.. L'exconseller d'Interior, en el torn d'última paraula, redueix 1-O a una "manifestació" en favor de les "llibertats i la democràcia" i fa una crida al diàleg amb l'Estat.. L'exconseller de Presidència recorda que la sentència posarà en joc "l'amplitud" dels drets fonamentals i assegura que el diàleg "serà sempre el camí".

VÍDEO Rull, al Suprem: «No hi ha prou presons per tancar l'anhel de llibertat de tot un poble». L'exconseller de Territori, en el torn d'última paraula, acusa el tribunal de no permetre-li veure créixer els seus fills arran de la situació de presó.



VÍDEO Sànchez demana al Suprem que no «agreugi» la crisi política. L'expresident de l'ANC es mostra convençut que el futur de Catalunya contemplarà una sortida "pactada" amb l'estat espanyol.

. L'expresidenta del Parlament assegura que el judici "no ha servit de res" en la mesura que les acusacions no han variat el seu posicionament.. L'exconsellera de Treball creu que l'alt tribunal pot marcar l'inici de la solució del conflicte amb l'estat espanyol.. El president d'Òmnium Cultural crida a la mobilització permanent, assegura no penedir-se de res, defensa la desobediència civil i denuncia la connivència entre l'Estat i l'extrema dreta. Vila reivindica que sempre va actuar «de bona fe» i respectant la legalitat . L'exconseller d'Empresa recorda que el pacte amb l'Estat va ser possible fins l'últim minut, fins que es va "trencar la confiança".

Borràs: «A cap dels meus companys els va passar pel cap fer ús de la violència». L'exconsellera de Governació, en l'última paraula al Suprem, reclama una sortida pactada al procés.

Mundó demana al Suprem que estgui «a l'altura del moment» i reparteixi justícia. L'exconseller de Justícia demana al tribunal que permeti als presos polítics estar en llibertat i tornar amb les seves famílies.

