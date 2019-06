Colau assumeix l'evidència que el tripartit no és possible i s'inclina per governar amb el PSC

Després de dues setmanes i tres dies d'insistir en la necessitat d'explorar un acord de govern amb ERC i el PSC, els comuns han desistit de la fórmula del tripartit, rebutjat des del primer moment pels actors implicats. En un comunicat fet públic aquest dimecres a la tarda , Barcelona en Comú ha afirmat que l'opció del govern tripartit "està descartada". La formació d'Ada Colau assumeix l'evidència i s'inclina ara per afermar la candidatura a l'alcaldia i governar amb el PSC. "S'ha constatat que el PSC està disposat a sumar per la investidura d'Ada Colau, en canvi, ERC ha manifestat que continua presentant a la investidura al seu candidat", han expressat els comuns en la nota prèvia a la reunió de la coordinadora.El nou pas de Barcelona en Comú es produeix després de les últimes reunions amb ERC i el PSC, per separat. Els comuns prioritzen retenir l'alcaldia i s'acosten una mica més al PSC, que els assegura els vots favorables a la investidura, tot i que insisteix a reclamar un acord de govern previ a la sessió del 15 de juny. Els comuns ja s'obren a algun tipus d'escenificació d'un preacord. El que no especifica el partit de Colau en el comunicat d'avui és que la majoria necessària per a la investidura depèn dels vots de Manuel Valls. "Barcelona en Comú té una responsabilitat davant els seus electors i davant la ciutat que ha governat els darrers 4 anys", es limiten a apuntar els comuns.La formació de Colau responsabilitza ERC i el PSC de no superar la política de "blocs" ni els "vetos creuats" a Barcelona. "Aquest marc de vetos creuats i la responsabilitat de defensar aquestes polítiques ens impulsen a presentar la candidatura a l'alcaldia", afegeix el comunicat, que recorda la decisió de les bases, expressada en el plenari del 7 de juny

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor