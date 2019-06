Mundó demana al Suprem que estgui «a l'altura del moment» i reparteixi justícia

"Mai és tard per trobar solucions, i el meu sincer desig és que davant d'aquesta realitat social, tothom sàpiga estar a l'altura del moment". Amb aquestes paraules s'ha expressat l'exconseller de Justícia Carles Mundó, en el dret d'última paraula exercida al final del judici del Tribunal Suprem. De manera clara i concisa, i amb una directa interpel·lació al tribunal que presideix Manuel Marchena, Mundó també ha agraït la solidaritat de milers de ciutadans davant la "dura situació personal" que suporten, sobretot, ha dit, "pares, fills, amics, i veïns".Segons Mundó, que ha estat poc més de tres minuts parlant, aquest judici explica el "fracàs de la política", que no ha sabut trobar solucions efectives a la situació catalana. No obstant això, ha sentenciat que "traslladar qüestions polítiques als tribunals fa un flac favor a la política" i, segons ha assegurat, "de res ajudarà" també a la justícia.Des del seu punt de vista, la sentència de l'alt tribunal espanyol pot esdevenir encara un últim bri d'esperança, sobretot, en el sentit "d'acostar posicions". Per contra, "enrocar-les" tornarà a ser un error, segons ha assegurat.Mundó, que ha estat el més breu en l'última paraula de tots els acusats, ha volgut acabar amb una petició al tribunal respecte de les persones que resten en presó preventiva. "Vull expressar el desig, que segur que és compartit per milions de persones, que els companys i companyes puguin sortir en llibertat, tornar a casa seva i abraçar la seva família", ha assegurat. Això, ha conclòs, "seria la millor notícia per a tots".

