El Govern demana al Suprem que Forn ingressi a Lledoners després de la investidura a Barcelona

Els Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat han demanat aquest dimecres al Tribunal Suprem que Joaquim Forn, regidor electe de Barcelona per JxCat, ingressi al Centre Penitenciari de Lledoners i no torni a Soto del Real (Madrid) després de la seva participació en el ple de constitució de l'Ajuntament de la capital catalana. La Generalitat recorda que Lledoners és "l'equipament d'origen", des d'on se'l va traslladar a la presó madrilenya de Soto del Real per l'inici del judici oral de l'1-O.Serveis Penitenciaris ha explicat que Forn serà traslladat aquest dijous a Catalunya des de Soto del Real per la Guàrdia Civil, en compliment de la interlocutòria del Tribunal Suprem que l'autoritza a completar els tràmits necessaris per assistir dissabte al ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona.Els magistrats del Suprem van autoritzar aquest dimarts que Forn sigui traslladat a Barcelona els dies 14 i 15 per participar en el primer ple de l'Ajuntament de Barcelona, ​​però van subratllar que anirà acompanyat "de les mesures que garanteixin la seva seguretat" i que el retorn al centre penitenciari d'origen es farà "sense ajornament ni dilació el dia 15". La Generalitat el que al·lega és que, ja que serà traslladat a Barcelona, ​​Forn ja no torni a Madrid.Segons ha informat aquest dimecres la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, el trasllat el realitzarà aquest dijous dia 13 la Guàrdia Civil i el centre de destinació establert per la Generalitat serà la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). La conducció serà especial i directa des de la presó madrilenya de Soto del Real, és a dir, no hi haurà parada a Zuera (Saragossa).La Conselleria de Justícia ha afegit que divendres l'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra conduirà a l'edil fins a l'Ajuntament de Barcelona perquè registri els documents necessaris per fer la declaració de béns i activitats. Dissabte, la policia catalana traslladarà de nou a Forn fins a l'Ajuntament, en aquesta ocasió per participar en el ple de constitució, que començarà a les 17 hores.

