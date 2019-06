Borràs: «A cap dels meus companys els va passar pel cap fer ús de la violència»

Meritxell Borràs, exconsellera de Governació, s'ha situat davant del micròfon per fer ús de l'última paraula visiblement emocionada, com també ho estava la seva advocada, Judit Gené. Ha assegurat que a cap dels seus companys de Govern els va "passar pel cap fer ús de la violència" i ha defensat una sortida pactada i dialogada al conflicte.Apartada de la primera fila de la política, ha apuntat que el país reivindica "ser escoltat", "poder votar i decidir el seu futur escoltant tothom". "És d'aquí on neix el programa electoral" de Junts pel Sí i del Govern format pel PDECat i ERC en l'anterior legislatura. "D'aquí la nostra voluntat de fer ujn referèndum pactat. Això és el que s'ha fet, sense despeses públiques. Teníem clar que no hi hauria un cost públic ni exposaríem funcionaris", ha destacat l'exregidora a L'Hospitalet de Llobregat, que ha negat l'existència d'un clima de "violència" a Catalunya durant el referèndum de l'1-O."A cap dels meus companys se'ls va passar pel cap l'ús de la violència", ha apuntat sobre els membres de l'executiu i també Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Vindran nous polítics", ha advertit sobre l'anhel dels catalans per decidir. Ha insistit, en aquest sentit, que hi haurà una nova demanda per trobar una sortida pactada.Borràs ha arrencat citant el seu pare, Jacint Borràs, fundador de Convergència. A partir d'aquí ha anat fent un repàs de la història del catalanisme polític. "Catalunya és una realitat històrica, política i cultural, és una nació sense estat", ha assenyalat l'exconsellera de Governació, que també s'ha remuntat fins a l'aprovació i posterior retallada de l'Estatut. "Això va provocar manifestacions cada Onze de Setembre i canvis en les majories parlamentàries", ha apuntat la dirigent nacionalista.

