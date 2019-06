Compte enrere a Guanyem i ERC davant el «perill» que Albiol governi a Badalona

Queden menys de 72 hores perquè Badalona tingui un nou alcalde o una nova alcaldessa. El 15 de juny a les dotze del migdia es constituirà el nou consistori, després que el PP, amb Xavier García Albiol al capdavant, guanyés les eleccions municipals i obtingués 11 regidors. Qualsevol opció de barrar el camí a l'alcaldia a Albiol implica un acord entre Badalona Vaelnta -la coalició de Guanyem Badalona i ERC- i el PSC. Els primers van obtenir set regidors i els socialistes sis, però el PSC manté la candidatura a la investidura del seu cap de llista i alcalde en funcions, Alex Pastor.La postura dels socialistes és la mateixa des de l'endemà de les municipals i les fonts dels republicans i els municipalistes consultades peracusen el PSC d'"enrocament". Els dos actors de la coalició reuniran les seves respectives assemblees aquest dijous. Per part d'ERC, les fons consultades asseguren que arribaran a la trobada sense cap punt de partida diferent. "Estem on érem", resumeixen. La darrera reunió formal amb els socialistes va ser el 7 de juny i des d'aleshores no s'ha repetit cap conversa. Des de les files republicanes asseguren que s'ha demanat nova data de reunió als socialistes i que aquests no han respost, un extrem que el PSC nega."Ara com ara Pastor no té els vots per ser alcalde", asseguren les fonts republicanes consultades per. Guanyem i ERC, però, preveuen que les negociacions s'allarguin fins al límit i la decisió que pregunti Badalona Valenta arribi "in extremis".Fins ara la coalició sempre ha defensat que la seva cap de llista i exalcaldessa, Dolors Sabater, presenti candidatura a la investidura. Ara com ara aquesta exigència es manté, però des de Guanyem avancen que en l'assemblea d'aquest dijous la formació haurà de decidir si manté la seva postura davant del "perill" que Albiol torni a governar Badalona. Precisament, els municipalistes i els republicans van decidir sumar forces a les municipals, després de governar junts els primers tres anys de mandat, per impedir que Albiol recuperés la vara d'alcalde.Fonts de Guanyem consideren que la posició adoptada pel PSC demostra la "disposició" dels socialistes a la possibilitat que el PP tingui l'alcaldia i els municipalistes celebraran el seu debat partint d'aquesta premissa, amb tots els debats que se'n puguin derivar.Un cop l'assemblea deliberi i la d'ERC també ho faci, les dues forces hauran de prendre una decisió final amb poc més de 24 hores de marge. En aquest sentit, uns i altres veuen difícil que el global de la militància pugui expressar el seu parer a través d'una consulta o qualsevol altre sistema de participació. Per això demanaran marge d'actuació a les bases, que sí que seran claus a l'hora de dibuixar l'estratègia a seguir.Mentrestant, la candidatura de Badalona en Comú ha evitat triar entre Pastor i Sabater, tot i que garanteix el seu suport a qualsevol dels dos candidats si el PSC i Badalona Valenta arriben a un acord d'investidura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor