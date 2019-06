VÍDEO Cuixart desborda dignitat amb un discurs valent i coherent

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, vestit amb l'habitual camisa blanca i una americana de color gris, ha fet l'al·legat més polític de tots els acusats. Ha assegurat que "tornaria a fer" tot el que va fer la tardor del 2017, ha fet una crida a la "mobilització permanent", ha defensat la desobediència civil, ha denunciat la "connivència" entre l'Estat i l'extrema dreta i ha carregat contra el discurs de Felip VI en el qual va avalar la violència policial i va anticipar l'aplicació de l'article 155.Empresonat ininterrompudament des del 16 d'octubre del 2017, després de la manifestació del 20 de setembre davant la seu d'Economia, ha assegurat des del primer moment que no pretén una "reducció de la pena", sinó "reafirmar-se" en els "drets fonamentals". "Tot això obeeix a la veu de la meva consciència", ha assegurat Cuixart, que ha indicat que "tornaria a fer" tot el que va protagonitzar la tardor de fa dos anys, i ha afegit que "no es penedeix de res". "Tots els meus actes sempre han estat públics i ho seguirant sent, ara com a pres polític", ha recalcat.El president d'Òmnium Cultural ha apuntat que la presó és un "altaveu" per denunciar de manera "més contundent" la "falta de democràcia" que pateixen "els ciutadans de l'Estat". "El que estem veient és un judici a la democràcia. El que estem fent és exercir drets fonamentals. Són conquestes que hem aconseguit i les defensem amb la major de les aptituds", ressaltat Cuixart, que ha indicat que de la sentència en depèn la qualitat de la democràcia espanyola. "El que es penalitzi a Barcelona també s'haurà de fer a Madrid", ha remarcat el dirigent del sobiranisme civil.Cuixart ha fet un reconeixement dels votants de l'1-O i al seu "compromís". "No és fàcil anar a votar quan s'està pegant gent innocent. És un dia que durarà anys", ha apuntat el president d'Òmnium, que ha admès les crides a la mobilització permanent. "Sí que ho vaig fer. Tinc l'obligació moral de tornar a crida a la mobilització permanent i pacífica", ha assenyalat el dirigent del sobiranisme civil, en direcció també als membres de la Fiscalia, que en el moment de la seva intervenció eren Fidel Cadena i Jaime Moreno. "En aquell moment estàvem protestant", ha definit sobre el 20-S.Cuixart ha tret pit per haver exercit la "desobediència civil" la tardor del 2017. "És un dels instruments més útils per defensar-se", ha destacat el màxim dirigent d'Òmnoium Cultural, que ha indicat que els ciutadans han assumit les "conseqüències dels seus actes". "El problema no és la desobediència civil, el problema que tenim és l'obediència civil", ha apunta Cuixart, en referència a l'atenció minsa als refugiats, al rescat a la banca, als desnonaments i al risc a l'exclusió. "El problema és l'obediència civil", ha reiterat el dirigent del sobiranisme civil amb expressió vehement.Ha denunciat la "connvivència" entre l'extrema dreta de Vox i les acusacions, i ha lamentat que el judici ha constatat que no s'ha pogut anar a l'arrel del conflicte civil.

