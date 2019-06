Vila reivindica que sempre va actuar «de bona fe» i respectant la legalitat

"Com s'ha pogut arribar a aquest punt? Com hem pogut arribar a aquest despropòsit?". Amb aquesta pregunta ha començat l'al·legat d'última paraula de Santi Vila, en què l'exconseller d'Empresa ha empatitzat amb el dolor i la situació personal de la resta d'acusats que l'han precedit en aquest dret, i ha demanat al Suprem altura de mires.Segons ha assegurat, durant l'anterior legislatura sempre va actuar de "bona fe", fidel a les seves conviccions i, tal com apunta, "respectant la legalitat". En aquest punt, ha assegurat que sempre va estar al costat de "l'esperit i la lletra de la Constitució de 1978, aquella que va definir Espanya com una nació de nacions".Aquests sempre van ser els seus principis, ha dit, malgrat que per això també va rebre "pals" a Catalunya. En qualsevol cas, ha defensat que l'acord amb l'estat espanyol va ser "possible" fins l'últim minut i, citant l'exlehendakari Iñigo Urkullu, ha recordat que ell mateix va intentar aquest acord per intentar evitar la "crisi institucional" dels mesos d'octubre. "Fins l'últim minut", ha assegurat que ho va provat. "I per què no va ser possible?" S'ha preguntat. La resposta que va rebre de l'Estat, ha dit, és perquè s'havia trencat la "confiança". I aquest va ser el motiu: "Entre tots havíem trencat els marcs de confiança necessaris en una democràcia madura".Per aquest motiu ha recordat que va dimitir. I malgrat que es van dir motles coses sobre aquesta decisió, ha defensat que mai ho va fer perquè va pensar que els seus companys de Govern "cometrien alguna il·legalitat". De fet, ha recordat, cap de les iniciatives que es van emprendre des de l'executiu podien tenir validesa. Allò que el va fer dimitir, ha remarcat, va ser la convicció que l'expresident català Carles Puigdemont "no estava en condicions de convocar eleccions"."En cap lloc estava escrit que les coses acabarien com van acabar el 27 de setembre", ha declarat, i s'ha preguntat: "Què hagués passat si s'hagués pres la determinació de convocar eleccions?". El camí hagués continuat en el món de la política, ha dit. I també ha preguntat: "Per què els dies 6 i 7 de setembre no es va aplicar l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autogovern, ja en aquelles dates?". I la resposta ha estat que, llavors, cap persona "sensata" volia creure que tot acabaria en aquest "despropòsit".L'exconseller d'Empresa, doncs, ha considerat que es cauria en un error "d'anacronisme" i"presentisme" dir que des del primer moment el Govern sabia on volia arribar. Perquè si aquest era l'objectiu, ha dit, les coses estan molt "malament".Vila ha acabat amb una referència al tribunal. "Estem en un encreuament de camins, i podem entroncar en la pitjor de les nostres tradicions o en la millor de les nostres tradicions", ha finalitzat. L'exconseller ha acabat demanant una "democràcia avançada" que no torni als "retrocessos del passat".

