​La plataforma XALA! farà el salt a les Smart TV

L'entrada de XALA! a les smart TV ha estat un dels anuncis que ha tingut lloc a la primera sessió que s'ha celebrat al MAC de Granollers . Un anunci que ha explicat Miquel Herrada, cap d'operacions de La Xarxa de Comunicació Local, i que significa la culminació dels bons resultats de la primera plataforma OTT de l'audiovisual català A la ponència, Herrada ha volgut fer balanç del primer aniversari de XALA! i ha destacat la gran producció de vídeos de contingut local que s'han distribuït. En total, ha dit, s'han publicat 1086 vídeos i s'han emès 255 directes, majoritariament continguts d'esports, castells i sèries o documentals històrics.El cap d'operacions de La Xarxa ha mostrat una gran satisfacció pels resultats i sobretot perquè "un dels reptes que tenim és treballar perquè els subscriptors no marxin. Estem satisfets perquè la taxa de retenció és del 85% per tant, això demostra que hem aconseguit fer-nos un lloc en el sector i la gent és fidel i no ens abandona".

