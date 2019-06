Forcadell, al Suprem: «Estic sent jutjada per la meva trajectòria, no pels meus actes»

Vestida de color groc i amb el pin del Parlament a la solapa, Carme Forcadell s'ha dirigit al micròfon disposat al centre del Tribunal Suprem sense cap paper preparat. "Estic sent jutjada per la meva trajectòria, per qui sóc, no pels meus actes", ha ressaltat Forcadell, que ha indicat que les iniciatives parlamentàries no són de la mesa -òrgan que presidia-, sinó del Govern, dels grups o bé de la ciutadania. La dirigent independentista ha indicat que es va defensar la "llibertat d'expressió" dels diputats, i ha criticat l'esforç "extraordinari" per "visibilitzar-la" al màxim per diferenciar-la de la mesa."Després de 447 dies presó injusta i de quatre mesos de judici on hem vist les proves i hem escoltat els testimonis, resulta totalment incomprensible" que ella estigui acusada de rebel·lió i els seus companys de mesa ho estiguin per desobediència. "No existeix cap fet que difereixi del que van fer dels meus companys, tant dins com fora de l'organisme. El meu vot ha estat tan necessari o poc necessari com el seu", ha insistit. Els membres de la mesa estan encausats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència, mentre que ella ho està per rebel·lió al Suprem.Forcadell ha insistit que el judici, en aquest sentit, no ha "servit per a res", en la mesura que les proves no han servit per modificar les acusacions. Ha considerat "fals" que hagués fet crides a la participació l'1-O, i ha carregat contra el tinent coronel Daniel Baena per haver-la situat en algunes reunions en les quals no participava. "La prova que demostra aquest esforç extraordinari per incriminar-me és que no vaig poder assistir a la reunió del dia 28 de setembre", amb la cúpula dels Mossos i del Govern."Això és una falsedat. És greu i extraordinari", ha ressaltat l'expresidenta del Parlament, que portava ben apresa la intervenció. Insistint en argument que ha fet servir els últims anys, ha assenyalat que el Parlament no pot deixar entrar la "censura", i "precisament per preservar que el vot sigui lliure, existeix la inviolabilitat".Segons Forcadell, l'actuació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida per ella abans de fer el salt a Junts pel Sí i, després, al capdavant del Parlament, no és decisiva pel fet d'haver liderat l'entitat. "Tot el que vaig fer va ser a decisió de la mesa i del ple", ha apuntat la dirigent independentista, empresonada a Alcalá Meco. "Estic sent jutjada per la meva trajectòria política, no pels meus actes", ha insistit.

