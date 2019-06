Barcelona en Comú convoca una concentració de suport a Colau el dia de la investidura

La investidura de l'alcalde o alcaldessa de Barcelona es viurà dins i fora l'Ajuntament. Barcelona en Comú ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume amb el lema "Estem amb l'Ada" per reclamar que l'alcaldia de la ciutat sigui "progressista i d'esquerres".L'objectiu, asseguren, configurar un govern municipal "transversal" i valent per als propers quatre anys. El partit preveu que les negociacions per investir el nou alcalde o la nova alcaldessa suaran "fins a l'últim moment" i confia que Colau pugui obtenir prou suports al ple. "Hem d’omplir la plaça per fer-li costat i per celebrar-ho en cas que sigui escollida alcaldessa", diuen.Els comuns demanen que els manifestants que s'apleguin a la plaça portin cartells i pancartes amb el lema "Ada, alcaldessa".L'objectiu de Barcelona en Comú és repetir la imatge viscuda el 2015, quan milers de persones van omplir Sant Jaume per donar suport a Colau, que va ser investida alcaldessa després de guanyar les eleccions municipals. "Sí se puede" va ser el crit més repetit aleshores, abans i després que Colau creués la plaça entre la multitud per ser rebuda per l'aleshores president del Govern, Artur Mas.

