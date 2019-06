VÍDEO Turull s'acomiada del Suprem amb un discurs dur i diversos calbots a la Fiscalia

L'exconseller de Presidència Jordi Turull ha abordat l'última paraula mostrant el seu "desacord" amb les acusacions, ja que "confonen discrepància, crítica i protesta" amb "atac i falta de respecte". Una lògica, ha dit, que només existeix en "mentalitats molt poc segures de sí mateixes o mentalitats totalitàries". El que fa, ha afegit, que durant aquest judici s'hagi volgut "decapitar l'independentisme", utilitzant tots els mecanismes haguts i per haver.Segons ha dit, en aquest judici també està en joc "l'amplitud" que es donarà de la interpretació dels drets fonamentals, no només per ara, sinó també de cara al futur. Perquè, segons ha dit, "és inaudit" que actes polítics o basats en drets fonamentals puguin esdevenir en alguns dels delictes més greus que té el codi penal.Turull, doncs, ha volgut anar al fons de la causa i ha advertit que es tracta d'un procediment "polític". I per tant, ha instat a "afrontar les realitats polítiques", com ara la voluntat del poble de Catalunya de decidir sobre el seu futur polític, però sempre des de la política. Davant d'això, ha lamentat que el govern de l'Estat sempre hagi donat negatives i repressió: "La política en majúscula ha passat a millor vida"."Decapitant-nos a uns quants no decapitaran l'independentisme", ha declarat, i ha recordat la història de Catalunya, nodrida de desenes d'embats i lluites per l'autogovern, la llengua i la cultura. "Els que estem aquí assentats som mers instruments del clamor que es viu a Catalunya i no al revés", ha advertit, ja que la societat catalana "és adulta" i "té criteri propi". En altres paraules, ha afirmat, "els catalans no són ovelles i la violència no ha format mai part del seu codi de conducta".Davant d'aquesta realitat, ha lamentat la voluntat de les acusacions de tergiversar els fets, i de fer-ho d'una manera barroera, amb "falta de rigor" i "desconeixement del funcionament de la Generalitat i del Parlament". I en la mateixa línia que ha esgrimit el seu company Raül Romeva, "l'acció de les acusacions s'ha desgranat en un escarment".L'1 d'octubre, ha remarcat, va ser viscut pels ciutadans "amb emoció" i amb "sensació de participar en alguna cosa grossa" que durant anys s'havia perseguit. Va ser una jornada, ha remarcat, "d'afirmació i no de negació". I tots els ciutadans van decidir o no votar de manera "lliure" amb una papereta com a "únic instrument". Turull ha advertit que "no hi havia massa", sinó "ciutadans exercint com a ciutadans". I allà on alguns han parlat de "mirades d'odi", l'exconseller ha parlat de "milers i milers d'ulls brillants"."No hi va haver muralles humanes, el que hi va haver a Catalunya van ser muntanyes de dignitat democràtica. Això és el que va passar l'1 d'octubre, no un relat que em sembla absolutament delirant", ha afegit.Turull ha volgut finalitzar amb paraules de "gratitud i compromís" envers els advocats, els ciutadans i la família, punt en el qual s'ha emocionat. I per això, ha afirmat, no hi ha espai per a la "rancúnia", malgrat tants dies presó: "Mai viuré prou anys per demostrar tanta gratitud". Per acabar, l'exconseller de la Presidència ha remarcat el seu caràcter i conviccions polítiques, i ha recordat que sempre ha treballat i continuarà treballant per "l'acord i la voluntat d'acord", des de la més profunda creença en l'independentisme de Catalunya: "El diàleg sempre serà el camí".

