​El Doctor Music, cancel·lat

No hi haurà Doctor Music. La promotora del festival ha anunciat aquest dimecres que cancel·la l'edició anunciada per als dies 12, 13 i 14 de juliol al circuit de Montmeló, i que havia de significar el retorn de l'històric festival. L'empresa ha reconegut que la venda d'entrades no responia a les expectatives, quan ha assenyalat que "el ritme" de venda de localitats ha evidenciat que no era possible "assolir la quantitat mínima requerida per oferir l'experiència" que exigeix una cita d'aquestes característiques.A la vegada, la promotora n'ha culpat l'Agència Catalana de l'Aigua, que no va autoritzar la celebració del festival a la seva localització tradicional d'Escalarre (Pallars Sobirà), per les condicions mediambientals del terreny on tradicionalment es feia, i pel risc de riuades a la zona.L'empresa ha titllat d'"arbitrària" i "incomprensible" la decisió, que ha qualificat de "duríssim cop" per al festival. Afegeix que, en la seva ubicació posterior, a Montmeló, el ritme de venda d'entrades ha evidenciat que no era possible "assolir la quantitat mínima requerida per oferir l'experiència" que exigeix una cita d'aquestes característiques, segons la promotora.Els organitzadors afegeixen que sempre han volgut oferir "un festival de grans dimensions, amb un estàndards de qualitat musical i organitzativa de primer nivell internacional", que no és possible du a terme "sense una nombrosa presència de públic".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor