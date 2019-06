El Tribunal de Comptes vol embargar béns al govern Puigdemont per l’1-O

El Tribunal de Comptes ha activat la segona fase del procés d'embargament preventiu contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'ex-vicepresident Oriol Junqueras i 16 exalts càrrecs més pel suposat desviament de fonts públics per fer realitat el referèndum de l'1-O, segons han informat fonts d'aquesta institució.El Tribunal actua fruit de les querelles que van interposar la Fiscalia d'una banda, i Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució, de l'altra. Té sobre la taula un primer informe emès per la consellera Margarita Mariscal de Gante, que a finals de maig va tancar la fase preliminar del procés un cop va concloure que existien indicis d'irregularitat en l'ús de diner públic del Govern.Ara, el Tribunal de Comptes ha nomenat un delegat instructor que, un cop practicades noves diligències, redactarà una "acta de liquidació provisional" que determinarà les quantitats i els autors de la suposada malversació, i que anirà seguit de l'activació de l'embargament "preventiu".La denúncia presentada per Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució reclama als investigats 2 milions d'euros pels costos del referèndum i fins a 87 milions d'euros més pel cost de l'operació Copèrnic per enviar policies a Catalunya. La de la Fiscalia no fixa quantitat.La denúncia de Societat Civil es dirigeix contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. A banda del govern en ple, la demanda també s'adreça contra els consellers que van plegar abans de l'1-O: Neus Munté, Jordi Baiget, Meritxell Ruiz i Jordi Jané.Ara l’instructor de la causa haurà de practicar més diligències i redactar el que s'anomena "acta de liquidació provisional" per determinar la xifra concreta que, al seu entendre, s'ha malversat i cal retornar a l'Administració, així com els suposats responsables. Aquesta "acta de liquidació provisional" es lliurarà a les parts en paral·lel al fet que el Tribunal posarà en marxa un "embargament preventiu".Segons fonts del Tribunal de Comptes, un cop superada aquesta fase s'entrarà a la del procés jurisdiccional, on el Tribunal emetrà un edicte que s'enviarà a les parts i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per fer públic que es du a terme el procés i iniciar les vistes. Aquesta fase acabarà amb una sentència en primera instància que es podrà recórrer en apel·lació a la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, primer, i al Tribunal Suprem, després.En paral·lel, el Tribunal de Comptes també té obert un altre procediment fruit d'una querella del fiscal Miquel Ángel Torres per suposades irregularitats en l'ús de diner públic per promoure el procés independentista a l'exterior. En aquest cas, el procediment es va engegar a petició de la Comissió mixta del Congrés i del Senat de relacions amb les corts.Anteriorment el Tribunal de Comptes ja va condemnar Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs i sis acusats més a retornar 4.946.788,16 euros per l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014.

