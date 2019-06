La CUP alerta Colau que un acord amb Valls seria com «pactar amb el diable»

La dirigent de la CUP a Barcelona Anna Saliente ha alertat aquest dimecres a l'alcaldessa en funcions i segona en les eleccions, Ada Colau, que un hipotètic pacte amb el PSC que compti amb els vots de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, la plataforma de Manuel Valls, seria com "pactar amb el diable".Ho ha dit en una roda de premsa per analitzar els resultats de les eleccions municipals del 26-M, en què la formació anticapitalista no van aconseguir representació. "Valls representa el pitjor de la política", ha apuntat Saliente. I ha demanat a Colau que reflexioni sobre el fet que la seva candidatura sigui la preferida per les elits, en un acord que ha qualificat "d'operació d'Estat"."Quan tots els altaveus polítics i mediàtics beneeixen l'acord, mostren que volen tancar per dalt del que es va iniciar amb el moviment del 15-M i amb el referèndum de l'1 d'octubre", ha dit la cap de llista de la CUP Capgirem Barcelona als comicis del passat 26 de maig. I ha insistit que el PSC és el partit responsable del model Marca Barcelona que la CUP vol subvertir.També ha assegurat que el paper de la CUP no és beneir cap pacte: "Això no és entre Colau o Maragall, sinó de les polítiques que es posen sobre la taula i del projecte que hi ha al darrere. I, ara mateix, no hi ha projecte. Els debats només giren sobre cares i acords ", ha remarcat.La fins ara regidora de la CUP a la capital catalana, Eulàlia Reguant, ha afirmat que valoren negativament els resultats, i ha assenyalat que la pèrdua de 22.000 vots es podria explicar per la polarització del vot entre ERC i Barcelona en Comú que va provocar l'opció del "vot útil" cap a aquestes dues formacions, per l'aparició de la candidatura Barcelona és Capital de Jordi Graupera que amb una crítica a la gestió autonomista del govern de la Generalitat va absorbir una part de "vot de càstig", i finalment per les "múltiples convocatòries electorals" que van invisibilitzar la CUP."No obstant això, no volem fugir de la nostra responsabilitat. En les properes setmanes valorarem els canvis que hem de fer per oferir una alternativa municipalista", i ha demanat articular una oposició popular des dels carrers per combatre la tendència liberal que ha pres el consistori, segons ella.Preguntada sobre què pacte hagués donat suport a la CUP si tingués representació, Reguant ha assegurat que si haguessin entrat a l'Ajuntament les majories haurien estat diferents, i que, segurament, el debat actual entre ERC i Barcelona en Comú no es produiria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor