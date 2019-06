Forn nega haver donat ordres als Mossos per afavorir la celebració del referèndum

Joaquim Forn, exconseller d'Interior i en presó preventiva des del 2 de novembre del 2017, ha aprofitat el torn d'última paraula per negar que donés ordres als Mossos en la línia d'incomplir les resolucions judicials i, d'aquesta manera, afavorir la celebració del referèndum de l'1-O, que ha reduït a una "manifestació en favor de les llibertats, la democràcia i el dret a decidir". Segons Forn, que ha intervingut després d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, la sortida al procés només passa pel diàleg."Puc haver comès errors, però mai he compromès la seguretat dels ciutadans. Segueixo creient en la lliure determinació de Catalunya, el diàleg i el respecte a la pluralitat. M'allunyo de la coacció. Després de dinou mesos de presó, estic convençut que només des del diàleg hi haurà solució", ha apuntat el dirigent independentista."Si som davant del tribunal és per un fracàs de la política", ha insistit Forn, que s'ha referit al suport "majoritari" al referèndum existent a Catalunya. "Una interpretació més flexible hauria permès una sortida pactada. Aquesta voluntat de pacte es va manifestar reiteradament abans i després del referèndum, però les nostres demandes no van tenir resposta per part del govern espanyola", ha ressaltat l'exconseller d'Interior, que ha indicat que es va actuar amb "total transparència".L'1-O, ha dit, va ser "més que un referèndum". En aquest sentit, segons ell, va ser una "manifestació en favor de les llibertats, la democràcia i el dret a decidir". "Els ciutadans van anar a votar no abduïts pel Govern, sinó amb plena consciència d'exercir el dret a vot", ha recalcat el dirigent independentista, que ha llegit unes notes que portava preparades. La votació va ser un fet "extraordinari", sobretot per les "traves" que es van posar per part de l'Estat. "L'obligació és pensar en els motius de la mobilització. Els governants responsables no haurien de reaccionar judicialitzant", ha ressaltat.L'exconseller d'Interior ha negat que hi haguessin "actes de violència", i ha ressaltat el tarannà "pacifista" de l'independentisme. "Es tracta d'una convicció arrelada en la societat catalana", ha destacat el dirigent independentista, que ha negat que hi hagués "ordres" als Mossos per tal que deixessin de complir amb la seva obligació com a policia judicial. També ha aprofitat per tornar a demanar la llibertat, tenint en compte que va tornar de Brussel·les -on va compartir una jornada amb Carles Puigdemont abans que l'expresident institucionalitzés l'exili- i no es va quedar a l'estranger.Forn ha subscrit tot el que va dir ahir Xavier Melero, el seu advocat, i ha volgut tenir un record per a les famílies, que els han acompanyat durant bona part de les 52 sessions que s'han celebrat a la sala segona del Suprem. L'exconseller d'Interior, que porta empresonat des del 2 de novembre del 2017, ha arrencat assenyalant que fa política des dels 16 anys amb el compromís de "canviar les coses". "He participat en infinitat d'actes culturals", ha ressaltat el dirigent de Junst per Catalunya (JxCat), que dissabte tornarà a Barcelona per prendre possessió com a regidor de l'Ajuntament.

