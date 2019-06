Romeva lamenta «l'escarment» de les acusacions i recorda que només són «polítics fent política»

L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha estat el segon en fer ús de l'última paraula. Clarament, ha parlat "d'odi" i "d'escarment", i ha lamentat que les acusacions hagin volgut construir un discurs basat en en aquests dos conceptes que, segons ha assegurat, "no porten enlloc". Es tracta, a més, d'una actitud "irresponsable" per part de les acusacions, però també una idea "falsa" respecte del poble català, ja que no es fonamenta amb cap prova exposada durant el judici i no es correspon a la realitat."Si veiessin els centenars de cartes que ens envien i que llegim en la solitud de les nostres cel·les, veurien que no és en absolut l'odi el que mou aquestes persones, en absolut", ha declarat. Però a més, ha dit, és "irresponsable" perquè "l'odi mai ha generat res". I per això ha reiterat que allò que mou "milers de persones i cada dia més" és la "frustració", com la que es va generar l'any 2010 amb la sentència de l'Estatut, la "incomprensió" de veure com l'estat espanyol no dona resposta a el que és un "problema polític", o la "repressió injustificable" en qualsevol estat de dret.Davant d'això, el que hi ha, ha dit, és una "ferma defensa dels drets fonamentals", que se sostenen en el dret a dissentir i protestar, i que ha de fer reflexionar totes les persones que han visualitzar el judici, per entendre que aquesta és una causa que, segons Romeva, afecta "tothom". "Insto tot els demòcrates de l'estat espanyol i més enllà perquè poguem construir una realitat en què no hi hagi presos i preses polítics", ha declarat: "Avui som nosaltres, però demà pot ser qualsevol".Romeva, que ha parlat després d'Oriol Junqueras, ha aprofitat per lamentar les "exageracions" del relat de les acusacions, i ha avisat que fer un referèndum, fins i tot si aquest és "il·legal", no hauria de ser un delicte.Per acabar, l'exconseller d'Exteriors s'ha ratificat en la seva ideologia per la pau. "De la mateixa manera que apel·lo aquelles persones que legítimament opten i defensen l'opció d'una Espanya unida, que entenguin que amb la força i la repressió no convenceran aquells que, o ja se senten expulsats per l'Estat, o aposten per vies pacífiques per una República catalana". I ha afegit que només "aquelles relacions que es basen en el respecte mutu" tindran èxit, ja que seran "aquelles per les que valdrà la pena lluitar". "L'ús de la força mai ha arribat a cap lloc, com a mínim, bo", ha afirmat.I per això, ha remarcat que la solució només passarà per la política i la democràcia: "Nosaltres només som polítics fent política". Romeva ha advertit, per tant, que seguiran amb la "mà estesa", i ha acabat instant el tribunal a aprofitar aquesta oportunitat".

