Junqueras reclama retornar el cas català al «terreny del diàleg» en l'última paraula al Suprem

Oriol Junqueras, exvicepresident del Govern i màxim dirigent d'ERC, ha fet ús del dret a l'última paraula en la recta final del judici de l'1-O. Acompanyat d'unes notes, un bolígraf i unes ulleres, Junqueras ha reclamat que la qüestió catalana "torni al diàleg, a la negociació i a l'acord". En una intervenció especialment breu, molt lluny dels quinze minuts que havia permès el president de la sala, Manuel Marchena.Junqueras ha arrencat amb uns versos de Petrarca, els quals va aprendre de petit quan anava a l'escola italiana. "De poc serviria parlar i escriure si ningú escoltés o llegís", ha assenyalat l'exvicepresident del Govern, que ha fet un breu repàs de la seva trajectòria política com a "voluntat de servei" i de "ser útil". Els seus articles, ha dit, formen part del "respecte a la dignitat humana". "Ho saben tots els que em coneixen, també les acusacions. Qualsevol polític comet errors, però sempre he evitat la mala política que nega el diàleg, la negociació i l'acord", ha assenyalat el dirigent d'ERC."El millor per a tots, per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa, seria retornar la qüestió a la bona política, al terreny del diàleg, la negociació i l'acord", ha ressaltat l'exvicepresident del Govern, que ha fet servir paraules molt similars a les que va utilitzar el 14 de febrer en la seva primera intervenció davant del Tribunal, quan va optar per respondre només les preguntes del seu advocat, Andreu Van den Eynde.Junqueras és l'acusat a qui la Fiscalia demana una pena de presó més alta: 25 anys de condemna proposada per rebel·lió. Segons el ministeri públic, l'exvicepresident del Govern va ser el "motor" del període "insurreccional" que es va viure a Catalunya la tardor del 2017, que ha estat objecte durant quatre mesos de revisió al Suprem.

