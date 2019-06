Tret de sortida al MAC del 20è aniversari

Aquest dimecres al matí ha començat la 20a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya , que se celebra a Roca Umbert de Granollers. Una trobada que mira endavant per analitzar les expectatives però també els reptes que afronta el sector audiovisual català.La inauguració ha anat a càrrec de l'alcalde en funcions de Granollers, Josep Mayoral; Antoni Molons, secretari de comunicació del Govern; Roger Loppacher, president del CAC; i Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local.Mayoral ha elogiat l'èxit que, segons ha destacat, ha tingut el MAC en aquests vint anys d'existència. Ha recordat com el projecte va sorgir després d'un dinar a la Fonda Europa en què, entre d'altres, hi van assistir Marc Melilla i Pep Vilà: "Reflectien una preocupació però alhora una oportunitat. Teníem un sector audiovisual amb un abast social important i hi havia vitalitat. A més, es va posar sobre la taula la necessitat de connectar televisions i donar sortida als problemes de finançament que tenien. En aquest sentit, ha explicat que va sorgir la idea de connectar l'audiovisual "des de la idea de mercat".L'alcalde en funcions també ha anat recordant l'evolució del MAC. Des que l'any 2004 arriba per primer cop a Roca Umbert, el "difícil" període 2008-2015 amb la crisi econòmica i el pas de l'analògic al digital i els "moments de més tensió" que recorda que va haver-hi del 2011 al 2015: "Vàrem practicar la dita botiguera que diu que les persianes s'han d'aixecar cada dia. davant la temptació de tancar vàrem fer de mags de resistència i la generalitat i la Diputació ens van acompanyar. No es podia tancar, el sector necessitava sentir-se viu i a companyat i la gent necessitava expectatives i generar històries de futur".Mayoral també ha tingut un especial record per Carles Mundó, que va ser secretari de Mitjans de Comunicació entre el 2008 i el 2011: "Va ser clau per obrir perspectives i debats", ha agraït.Finalment, Mayoral ha destacat que des del 2015 el MAC està "en la fase de consolidació del projecte" i que ara "toca mirar endavant. La clau és el compromís de Granollers amb el sector audiovisual de proximitat, un compromís històric, però també en la construcció del futur".Per la seva banda, el secretari de comunicació del Govern, Antoni Molons, ha començat la seva intervenció destacant que el seu lloc l'hauria d'ocupar Jordi Turull. Pel que fa al MAC, ha elogiat que "20 anys és una fita en si mateixa, i també un bagatge, 20 anys de viatge en comú amb totes les institucions, independentment dels colors polítics. I és que aquest mercat tenia tot el sentit i era un bon punt de trobada a qui calia donar suport".Molons, que ha definit el MAC com "una cita obligada" a la seva agenda, també ha volgut destacar la gran evolució viscuda: "Quan va començar el mac s'hi feien intercanvis de cintes VHS i missatgeria, ara es parla de xarxa, fibra i streaming". A més, ha afirmat que la recolució viscuda als mitjans de proximitat és gràcies, en part, al MAC: abans, els mitjans de proximitat eren televisió, ràdio o premsa, dificilment les tres a la vegada".D'altra banda, el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha reconegut que veuen "amb satisfacció com aquest espai de trobada ha esdevingut una referència inexcusable per a l'audiovisual català i la comunicació local". En aquest sentit, ha explicat que "el MAC ha contribuït a prestigiar i a posar en valor els mitjans de proximitat que són unes de les baules més importants del teixit comunicatiu del país".Loppacher també ha parlat dels canvis en el consum audiovisual viscut els últims anys, que han portat a un punt àlgid de la competència i la fragmentació. Per això ha definit com a "urgent" recuperar les propostes del Llibre Blanc "per garantir el futur del sector audiovisual català"; i que el Parlament adapti la Llei de comunicació local a la realitat digital, que és el 2005, i que incorpori realitats com les plataformes d'intercanvi de vídeos, el live streaming o les xarxes.Finalment, també ha intervingut el conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, Francesc Pena, a pocs dies de finalitzar el seu mandat. Ha defensat la tasca de la Xarxa: "No ha de fer mai la feina de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és una altra guerra. Ha de vehicular, a través d'un protocol clar, les ajudes que les diputacions decideixin invertir en mitjans de proximitat. I fer-ho sense entrar a casa ningú, respectanant la llibertat dels mitjans locals i donant aixopluc que els mitjans de proximitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor