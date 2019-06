ERC Tortosa refusa cap pacte i aplana el camí de l’alcaldia a Meritxell Roigé

Tortosa 2019 Totes les dades Cens total: 22.764 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.116 66,38% Abstencions: 7.655 33,62% Vots nuls: 107 0,71% Vots en blanc: 146 0,97% Partit Vots % Regidors

El candidat d’ERC Tortosa Sí, Xavier Faura, refusa arribar a cap pacte de cara al ple d’investidura que tindrà lloc dissabte, una decisió que aplana el camí de l’alcaldia a Meritxell Roigé (Junts per Tortosa). Així ho ha anunciat Faura en roda de premsa este matí, tancant la possibilitat de repetir un govern en coalició com el dut a terme en l’últim mandat i també descartant un acord que facilités un govern municipal alternatiu d'esquerres.Esquerra ha explicat en una nota de premsa que ha estat l’assemblea d’ERC-Tortosa Sí la que ha decidit per àmplia majoria, i sense cap vot en contra, que el grup municipal vaja a l’oposició els pròxims quatre anys. Després de reunir-se amb tots els partits i explorar la viabilitat d’un govern de canvi a l’Ajuntament tortosí, el candidat republicà a l’alcaldia, Xavier Faura, ha manifestat: “Durant la campanya vam defensar un canvi en la manera de fer política i vam anunciar que no pactaríem amb el bloc del 155, amb aquells partits que no condemnen la situació dels presos polítics, de repressió i de pèrdua de llibertats. L’aritmètica no fa possible un govern de canvi i d’esquerres a Tortosa."Els quatre regidors d’ERC-Tortosa Sí votaran a Xavier Faura en el ple d’investidura del pròxim dissabte, de manera que republicans no votaran la representant del PDeCAT, ni faran cap pacte d’estabilitat amb esta formació política este mandat. “Des d’Esquerra apostem pel canvi, per tant, no és possible un pacte amb l’actual alcaldessa”, ha dit Faura.Esquerra-Tortosa Sí s’ha reunit els últims dies amb Movem per valorar la possibilitat d’un pacte de govern entres les dos formacions i amb el suport extern dels socialistes. “Divendres ens van reunir amb Movem i el PSC i, en esta trobada, els socialistes van deixar clar que només donarien suport a un govern de canvi si ells en formaven part. Van proposar el repartiment de l’alcaldia entre les tres forces, una opció surrealista”, ha explicat Faura, que ha reiterat que no compartirà govern amb el PSC mentre no condemne la situació de repressió del país.D’altra banda, l’alcaldable republicà ha assenyalat que Movem ha buscat també el suport extern de la CUP i de Ciutadans per la investidura, una opció que Ciutadans hauria descartat.

