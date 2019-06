El PSOE no descarta investir Sánchez amb l'abstenció dels independentistes

El PSOE vol posar en marxa un govern "tan aviat com sigui possible" i ja no descarta assolir-lo amb Podem i amb l'abstenció de les forces independentistes, que han esdevingut clau en el tauler parlamentari. Els vetos creuats diversos dificulten que Pedro Sánchez pugui ser investit en segona volta gràcies a l'abstenció d'Unió del Poble Navarrès (UPN) o Coalició Canària (CC), que vinculen aquest vot a les negociacions dels governs autonòmics, i, per tant, la investidura podria dependre de l'abstenció d'ERC, JxCAT o Bildu.Preguntat per aquesta possibilitat, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat que "els 350 diputats ens mereixen la mateixa consideració i valen exactament el mateix", i "això és el que ens aboca la realitat i els números". En tot cas, ha destacat que "hi ha més voluntat de construir que de destruir" i que "no hi ha alternativa a un govern de Pedro Sánchez".El PSOE aspira a tenir el suport dels diputats de Podem, PNB, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria per sumar 173 escons i acostar-se a la investidura en segona volta, on caldran més 'sí' que 'no'. Els dos diputats d'UPN i els dos de CC podrien haver estat clau per resoldre l'equació (la resta de grups sumats també són 173 escons), però el fet que UPN vinculi la seva abstenció a una abstenció del PSOE que li doni el govern de Navarra, i que CC negociï amb el PP el govern canari allunyen aquesta opció. Una abstenció d’ERC, JxCAT o Bildu, per contra, bolcaria la balança a favor del 'sí'.Preguntat per aquesta opció, Ábalos ja no ha descartat cap escenari. Ha recordat que cal aconseguir "més sí que no" inclosos "tots els diputats, els 350, que ens mereixen la mateixa consideració". Segons el número dos del PSOE, el seu partit "complirà tots els requeriments constitucionals" a l'hora de fer la investidura.Ábalos ha atès els mitjans després de la ronda de contactes que ha mantingut aquest dimecres al matí amb els representants del PNB, Compromís, i UPN. Aquesta tarda es veurà amb CC i PRC, i dijous amb les formacions independentistes catalanes. Preguntat pel calendari, ha afirmat que el seu objectiu és disposar d'un govern "tan aviat com sigui possible" que "comenci a treballar i donar resposta" i "que estiguem el menor temps possible en funcions".UPN ha insistit que proposa una abstenció per facilitar la investidura de Sánchez a canvi d'una abstenció del PSOE que faciliti un govern de Navarra Suma a aquesta Comunitat. La formula, però, ja ha estat descartada pel partit socialista, perquè implicaria perdre els sis vots del PNB. Si no s'aconsegueix aquest acord, ha advertit UPN, el vot serà "negatiu".La reforma del finançament autonòmic serà la primera prioritat del govern de Ximo Puig i també del portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que ha assistit a la reunió amb Ábalos amb un membre de la comissió d'experts de les Corts valencianes en finançament. Després de la reunió, el diputa de Compromís ha afirmat que ha vist el PSOE "amb bona disposició" per impulsar aquesta reforma del finançament que hauria de corregir el sistema que es va començar a aplicar el 2009 i que, segons ha dit, "sobreestima la capacitat recaptatòria" de les comunitats autònomes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor