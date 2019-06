Com s'han invertit els 11,8 milions de «La Marató» per tractar malalties neurodegeneratives?

Els investigadors han presentat les conclusions de la seva investigació en 4 taules científiques Foto: Fundació La Marató CCMA

Fa cinc anys, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es va centrar en les malalties neurodegeneratives . Els 11,8 milions d'euros recaptats servirien per impulsar-ne la investigació i trobar respostes a unes patologies per a les quals actualment no hi ha encara curació. En què s'han materialitzat? Principalment en noves eines de prevenció i de diagnòstic i nous enfocaments terapèutics que milloraran l'esperança i la qualitat de vida dels pacients amb una malaltia d'aquesta tipologia.L'eslògan d'aquella edició era "La solidaritat no degenera" i els seus presentadors, Núria Solé i Roger de Gràcia, s'han retrobat aquest dimecres a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, on s'han exposat, un any més, els resultats dels 44 projectes de recerca que van rebre part dels diners recaptats en la jornada solidària. Aquests són alguns dels resultats després de més de tres anys d'estudi i recerca.Amb els diners recaptats i invertits en la investigació d'aquestes malalties, s'ha creat una nova teràpia gènica per al tractament de l'esclerosi lateral amiotròfica que augmenta la capacitat de supervivència de les motoneurones. També s'ha millorat la detecció, al líquid cefaloraquidi, de les proteïnes que formen la sinapsi pot servir per diagnosticar precoçment la malaltia d’Alzheimer.En aquesta línia, s'ha posat de manifest la rellevància de les proteïnes transportadores de lípids en sang en la malaltia d'Alzheimer; i s'han identificat i caracteritzat genèticament 134 pacients afectats per malalties neurodegeneratives amb acumulació de ferro al cervell.També s'han fet avenços en la malaltia de Huntington: després d'intensos treballs, un dels projectes permetrà proporcionar informació per al desenvolupament de teràpies adreçades tant a la malaltia de Huntington com a l'Alzheimer. El seu estudi proporciona dades que desenvoluparan nous tractaments per millorar la qualitat de vida dels afectats per la malaltia de Huntington, gràcies a l'estimulació optogenètica de la via corticoestriatal, entre altres.Un altre projecte que també tindrà una aplicació pràctica per a la malaltia de l'Alzheimer té a veure amb els receptors NMDA en l'etiopatologia. Això ha permès identificar noves dianes terapèutiques per a la malaltia en qüestió, i alhora, entendre el paper de la disfunció dels receptors de tipus NMDA en malalties amb disfunció sinàptica. També s'ha descobert una nova estratègia que pot desembocar en el desenvolupament de nous fàrmacs per a l'Alzheimer.El projecte MASPARK va avaluar l'efectivitat d'un sistema d'ajuda a la mobilitat per ajudar a les persones que pateixen de Parkinson. El resultat també ha estat satisfactori, ja que ha servit a facilitar des dels aspectes tècnics a conèixer encara més algunes de les característiques dels malalts.Un altre dels grans descobriments més destacats d'entre els projectes té a veure amb biomarcadors. La identificació d'un biomarcador perifèric en plaquetes servirà com a eina per al diagnòstic diferencial de la Demència amb cossos de Lewy per fer servir en la pràctica clínica. Permetrà donar un diagnòstic fiable als pacients que avui dia no es pot oferir. Això dibuixarà un pronòstic i servirà per informar el pacient i familiars de la malaltia a la qual planten cara.Se sap que diversos factors d'estil de vida (com l'activitat social, l'educació, l'exercici) actuen com a mecanismes de protecció contra els símptomes cognitius de la demència. Gràcies a un dels projectes finançats amb fons de La Marató 2013, també s'ha determinat que el bilingüisme és un factor de reserva cognitiva.Gràcies a un altre projecte, serà possible dissenyar mètodes terapèutics i preventius per tractar l'Alzheimer. Amb els 11,8 milions també s'ha tirat endavant una nova teràpia per la malaltia de PArkinson i altres alfasinucleopaties, s'ha obert la porta a l'ús d'una nova eina d'intervenció sobre el deteriorament cognitiu lleu (Re-Memory) i es podrà tenir una interpretació més acurada dels resultats de biomarcadors disponibles actualment.Aquests són només alguns dels exemples dels 44 projectes -els seleccions d'entre 187 presentats-. Els investigadors han presentat les conclusions de la seva investigació en quatre taules científiques moderades per Javier Pagonabarraga, neuròleg i investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Jordi Duran, investigador i assessor científic de la Fundació La Marató de TV3.Per difondre més àmpliament els avenços presentats en el simposi, TV3 emetrà en els pròxims dies el programa especial "La Marató dels investigadors", que retroba alguns dels testimonis de La Marató del 2013 i repassa els avenços aconseguits amb la recerca impulsada per aquella edició.

