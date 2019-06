Consulta aquí les respostes dels exàmens de la selectivitat d'aquest matí

Quins són els horaris dels exàmens de les PAU 2019?



12 de juny (i 3 de setembre)



8.30 - 9 hores

Comprovació de dades de l'alumnat



9 - 10.30 hores

Llengua castellana i literatura



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Llengua catalana i literatura



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Ciències de la terra i del medi ambient

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana





13 de juny (i 4 de setembre)



9 - 10.30 hores

Història



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Llengua estrangera



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Història de l'art

Química





14 de juny (i 5 de setembre)



9 - 10.30 hores

Física

Geografia



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Economia de l'empresa

Electrotècnica

Història de la filosofia



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Biologia

Cultura audiovisual

Grec



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Disseny

Literatura catalana

Un total de 34.547 estudiants han començat avui les provés d'accés a la universitat (les PAU). Ho han fet amb els exàmens de Llengua castellana i literatura i de Llengua catalana i literatura, dels quals ja es poden consultar les solucions al web d'Universitats. A continuació us en deixem els links:Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 26 de juny per internet al portal https://accesuniversitat.gencat.cat En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.Hi haurà 161 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 20 poblacions: Amposta, Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.