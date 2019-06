VÍDEO Rivera menteix quan diu que el Govern prohibeix als periodistes preguntar en castellà

Que los nacionalistas prohíban a los periodistas preguntar en castellano es la mayor prueba de su impunidad. Si esto hacen ante las cámaras, ¿qué no harán en pueblos de Cataluña? El Estado tiene que actuar para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos👇🏻 pic.twitter.com/1H8XTpARM3 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de juny de 2019

El president de Cs, Albert Rivera, ha volgut treure suc aquest dimecres de la polèmica sorgida el dia anterior en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, quan la portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, va declinar respondre una pregunta en castellà. Rivera ha afirmat a Twitter que "els nacionalistes", en referència als partits del Govern, "prohibeixen als periodistes preguntar en castellà". El problema és que el líder de Cs falta a la veritat en la seva acusació.Budó -ni cap membre del Govern- no va "prohibir" preguntar en castellà. Les rodes de premsa de l'executiu tradicionalment es divideixen en dos torns de preguntes: primer es respon en català i, posteriorment, en castellà, per facilitar la feina als mitjans en aquesta llengua.En el torn de preguntes per respondre en castellà, Budó es va negar a respondre en castellà una pregunta que no s'havia formulat -ni respost- abans en català. A continuació, va demanar als periodistes presents a la sala que es limitessin a reformular en castellà preguntes que ja s'havien respost en català. O que, si en volien fer de noves, "les facin primer en català, i després les repetim en castellà". De fet, el propi Rivera inclou en el seu tuit un vídeo amb aquestes mateixes paraules de Budó.Rivera ha vist en tot plegat una "prohibició" i una mostra de la "impunitat" del "nacionalisme". "Aquesta roda de premsa demostra que el nacionalisme, quan li dones aire, es converteix en totalitarisme", ha dit el dirigent espanyolista. Per tot plegat, ha demanat una intervenció de l'Estat, per "garantir els drets i les llibertats dels ciutadans".

