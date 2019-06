Marlaska veu «probable» que els presos siguin traslladats a Catalunya si el Suprem no s'hi oposa

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha considerat aquest dimecres com a "probable" que els presos independentistes siguin traslladats a presons catalanes un cop s'acabi el judici oral, si el Tribunal Suprem no hi posa cap impediment. Segons el parer del ministre, la situació s'assembla a la del final de la fase d'instrucció del procés contra l'1-O que va dur a terme el jutge Pablo Llarena. En aquella ocasió, els polítics empresonats van sol·licitar anar a centres penitenciaris de Catalunya i van ser traslladats. Tot i així, Grande-Marlaska ha evitat posar un termini a aquest trasllat."Mentre es dicta la sentència, si demanen el trasllat com van fer després de la instrucció, i el Suprem no hi té cap inconvenient, és possible que siguin trasllats", ha assegurat, en declaracions a la premsa en l'acte de commemoració del 25 aniversari de la Comissaria General de Policia Científica.Marlaska no ha volgut posar una data a aquesta situació, ja que ha explicat que primer s'ha d'acabar el judici, després els interessats ho han de sol·licitar i traslladar-ho a la sala segona del Suprem. I, finalment, que aquesta manifesti que "no hi ha inconvenient a aquesta petició". Tot i així, ha insistit que el cas és "bastant identificable" amb el viscut durant la fase d'instrucció.

