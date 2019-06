L'advocat de Vila diu que sempre va estar en contra de la unilateralitat

L'advocat de Santi Vila, Joan Segarra, ha demanat al Tribunal Suprem una sentència "bàsicament jurídica", aïllada de qualsevol fet "polític" i que sàpiga considerar el cas concret i "individualitzat" de l’exconseller d’Empresa, processat per malversació i desobediència. En aquest punt, el lletrat del bufet de Pau Molins ha reclamat l'absolució del seu patrocinat, que el 26 d’octubre del 2017 va dimitir com a membre del Govern, i ha recordat que Vila sempre va estar contra de la unilateralitat.“Sempre va ser contrari a la via unilateral”, ha assegurat. I entrant en els fets que se li imputen, ha recordat que són dos: la firma del decret de convocatòria del referèndum i l’acord del Govern del 6 de setembre del 2017 en què les acusacions sostenen l’existència de la malversació.Segarra també ha avisat que "no existeix cap element" per afirmar que Vila hagués pogut tenir coneixement de qualsevol despesa que acredités una possible malversació. “No existeix ni un correu, ni un document, ni un tuit”, ha assegurat, i ha manifestat que, en qualsevol cas, el Govern com a òrgan col·legiat “no gaudeix de dotació pressupostària ni de recursos materials propis.A això, l'advocat ha recordat que Vila va donar l'ordre de no realitzar cap despesa vinculada al referèndum, ni tampoc habilitar l'ús de cap local.

